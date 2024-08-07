John Wick Hayranları Toplanın! Keanu Reeves'in Yeni Dizisi Belli Oldu
John Wick Hayranları Toplanın! Keanu Reeves'in Yeni Dizisi Belli Oldu
John Wick hayranları için müjdemizi isteriz. Variety'nin haberine göre Keanu Reeves, yepyeni bir John Wick dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelin bu dizinin açıklanan ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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John Wick hayranlarını hemen buraya alalım, çünkü harika bir haberimiz var. John Wick rolüyle sinemalarda fırtına gibi esen Keanu Reeves, yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Variety'nin haberine göre 60 yaşındaki ünlü oyuncu John Wick 4'ün kaldığı yerden devam edecek 'John Wick: Under The High Table' adında bir dizi çekecek.
Aksiyon yıldızı Keanu Reeves bu dizinin yönetici yapımcılığını üstlenecek. John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski de bu dizi projesinde yer alacak.
Lionsgate Television'ın yapımcılığını yapacağı 'John Wick: Under The High Table'ın senaryosu henüz hazır değil ancak resmi açıklamaya göre dizi yeni ve eskiyi bir araya getirecek. Üstelik John Wick evrenini yeni bir çağa taşıyacak.
Keanu Reeves şimdilerde Ana de Armas ile başrolde oynadığı 'Ballerina' filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmin vizyon tarihi 2025 yılının Haziran olarak tahmin ediliyor.
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Diziye gelince muhtemelen o da bu filmden sonra izleyici karşısına çıkabilir. Siz başka bir çağdaki John Wick dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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