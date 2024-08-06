Oscar Ödüllü Oyuncu Cillian Murphy'nin Yeni Animasyon Filmi İzleyenlerden 100 Puan Aldı
Oscar Ödüllü Oyuncu Cillian Murphy'nin Yeni Animasyon Filmi İzleyenlerden 100 Puan Aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cillian Murphy'nin 2023 yapımı yeni filmi 'Kensuke's Kingdom' (Kensuke'nin Krallığı), Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 tam puan almayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Animasyon filmi, Michael Morpurgo'nun çocuk romanından uyarlandı ve geçtiğimiz sene Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde prömiyerini yapmıştı.
Morpurgo'nun Issız Adanın Kralı kitabından uyarlanan filmde bir çocuk ailesiyle birlikte dünya çapında bir yelken gezisi yaparken kıyıya vuruyor. Pasifik Okyanusu'nda karaya çıkan çocuk burada bir adamın hayatta kalmasına yardımcı oluyor.
Filmin seslendirme kadrosunda ise yok yok! Son olarak 'Oppenheimer'daki rolüyle Oscar ödülü kazanan Cillian Murphy'nin yanı sıra 'Paddington' filminden tanıdığımız Sally Hawkins ve Godzilla serisindeki Ken Watanabe kadroda yer alıyor.
Animasyon filmin Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz belli değil. Ancak sinema eleştirmenleri "büyüleyici", "harika" bulduysa ve izleyenler tam puan verdiyse iyi bir film olduğu daha izlemeden belli oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın