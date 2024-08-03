Genç Yaşta Oğlunu Kaybeden Sylvester Stallone'un Acısını Dindiren Filmdeki Bu Detayları Mutlaka Duymalısınız
Genç Yaşta Oğlunu Kaybeden Sylvester Stallone'un Acısını Dindiren Filmdeki Bu Detayları Mutlaka Duymalısınız
TikTok'ta movie4scenes adlı bir profil, 'Creed' filminde oynayan Sylvester Stallone'un oğlunun ölümüyle nasıl başa çıktığını anlattığı bir video paylaştı. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sylvester Stallone'un Rocky Balboa karakterini canlandırdığı her film sinema tarihinin en unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Ama onlardan biri var ki Stallone için diğerlerinden yeri çok ayrı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 yılında vizyona giren ve başrollerinde Sylvester Stallone, Michael B. Jordan ve Tessa Thompson'ın rol aldığı 'Creed' filminden bahsediyoruz.
Film, eski Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Rocky Balboa'nın, merhum arkadaşı ve eski rakibi Apollo Creed'in oğlu Adonis Johnson'a antrenör ve akıl hocası olarak yardım etmesini ekranlara taşıdı.
Rocky serisinin yedinci filmi olan 'Creed', Stallone'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülünü kazandırdı. Ama aynı zamanda oğlunun ölümüyle yüzleşmekte zorlandığı için psikolojisini düzeltmesine yardımcı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz Sylvester Stallone'un oyunculuğu ve bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın