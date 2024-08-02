Dr. Doom Rolüyle Marvel Filmlerine Dönen Robert Downey Jr., Yeni Bir Rekora İmza Atıyor
Dr. Doom Rolüyle Marvel Filmlerine Dönen Robert Downey Jr., Yeni Bir Rekora İmza Atıyor
Hollywood'un en çok kazanan aktör rekoru değişiyor. Marvel'ın iki filminde Doktor Doom'u canlandıracak olan Robert Downey Jr., bu rekoru Dwayne Johnson'ın elinden almaya hazırlanıyor. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood dünyasının en çok kazanan aktörü değişiyor. 'The Rock' yani Kaya lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Dwayne Johnson, 2024 yapımı 'Red One' (Kod Adı: Kırmızı) filmiyle 50 milyon dolar kazanmış ve Hollywood dünyasının en çok kazanan aktörü rekorunu elde etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde bu rekor için hepimizin Iron Man olarak tanıdığı Robert Downey Jr. konuşuluyor. Zira Marvel evreninde tam 11 yıl Iron Man'i canlandıran oyuncu bambaşka bir rolle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Robert Downey Jr.'ın 'Avengers: Doomsday' ve 'Avengers: Secret Wars' adlı iki yeni Marvel filminde oynayacağı ve Iron Man değil de Doktor Doom adlı kötü karakteri canlandıracağı belli omuştu. Tabii bu haber sinema dünyasında bomba bir etki yaratmıştı.
Variety'nin haberine göre Robert Downey Jr.'ın bu filmlerden alacağı ödeme dudak uçuklatacak cinsten. Marvel, iki filmi de yönetecek olan Russo kardeşlere 80 milyon dolar ödeme yapacak.
Robert Downey Jr.'a gelince Variety onun Russo kardeşlerden katbekat daha fazla ödeme alacağını iddia ediyor. Bakalım Doktor Doom rolü ona ne kazandıracak? Ama gişe hasılatından alacağı ödemeler de düşünülürse Hollywood'un bir filmden en çok kazanan aktörü olarak daha şimdiden rekor kıracağını söyleyebiliriz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın