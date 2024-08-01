Gişede Hasılat Rekoru Kıran 'Deadpool & Wolverine' Üstüne Bir de Küfür Rekoru Kırdı
Gişede Hasılat Rekoru Kıran 'Deadpool & Wolverine' Üstüne Bir de Küfür Rekoru Kırdı
Geçtiğimiz ay vizyona giren ve başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in oynadığı 'Deadpool & Wolverine filmi gişede hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. Ama tek kırdığı rekor hasılat değil. Detaylar içerikte!
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Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi gişede rekorlar kırmaya devam ediyor. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in başrolde oynadığı filmin dünya çapında hasılatı 550 milyon doları geçti.
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Ancak Wolverine ile Deadpool'u ortak bir düşmana karşı birleştiren film sadece gişede değil, başka spesifik bir alanda da rekor kırarak tarihe geçti.
'Deadpool & Wolverine'in 2 saat 7 dakikalık film süresi boyunca tamı tamına 118 defa f*** kelimesi kullanılarak küfür edildi. New York Times'ın haberine göre bu sayı 'Deadpool 2'de 90 sayısında kalmıştı.
Tabii 'Deadpool & Wolverine' bu küfür rekorunu sadece kendi film serisinin içinde tutuyor. Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminde bu 'lanet olsun' küfürleri 569 iken 'Scarface' filminde 226.
Siz 'Deadpool & Wolverine' filmini sinemada izlediniz mi? İzleyenler arasında filmin mizah anlayışını kaba bulanlar olsa bile çok beğeneni var. Yorumlara buyrun...
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Söyledikleri tek küfür bu zaten bizde sadece küfürden oluşan 3 saatlik film çekilebilir üstelik hepsi birbirinden orijinal 🤣🤣🤣