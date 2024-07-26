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Marvel, 'Deadpool & Wolverine' Hayranlarını Çok Şaşırtan Bir Sürpriz Yaptı

Marvel, 'Deadpool & Wolverine' Hayranlarını Çok Şaşırtan Bir Sürpriz Yaptı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 15:37

2024 yılının heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' filmi bu hafta vizyona girdi. Marvel, San Diego Comic-Con fuarında filmin hayranlarını çok şaşırtacak bir gösteri düzenledi. Detaylar içerikte!

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Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi bu hafta dünya çapında gösterime girdi.

Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi bu hafta dünya çapında gösterime girdi.

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Wolverine ile Deadpool'un yollarının bir şekilde kesişmesiyle ortak bir düşmanı yenmek için bir araya gelmesini konu alıyor.

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Wolverine ile Deadpool'un yollarının bir şekilde kesişmesiyle ortak bir düşmanı yenmek için bir araya gelmesini konu alıyor.

'Deadpool & Wolverine' filmini izleyenlerin yorumlarını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz:

Marvel, her yaz çizgi roman hayranlarını bir araya toplayan San Diego Comic-Con fuarında filmin hayranlarını çok şaşırtacak bir sürpriz yaptı.

Marvel, her yaz çizgi roman hayranlarını bir araya toplayan San Diego Comic-Con fuarında filmin hayranlarını çok şaşırtacak bir sürpriz yaptı.

Bu videoda Marvel'ın Deadpool ve Wolverine temalı drone gösterisini izleyebilirsiniz:

Siz başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in olduğu 'Deadpool & Wolverine' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Siz başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in olduğu 'Deadpool & Wolverine' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

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