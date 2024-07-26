Marvel, 'Deadpool & Wolverine' Hayranlarını Çok Şaşırtan Bir Sürpriz Yaptı
Marvel, 'Deadpool & Wolverine' Hayranlarını Çok Şaşırtan Bir Sürpriz Yaptı
2024 yılının heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' filmi bu hafta vizyona girdi. Marvel, San Diego Comic-Con fuarında filmin hayranlarını çok şaşırtacak bir gösteri düzenledi. Detaylar içerikte!
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Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi bu hafta dünya çapında gösterime girdi.
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Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Wolverine ile Deadpool'un yollarının bir şekilde kesişmesiyle ortak bir düşmanı yenmek için bir araya gelmesini konu alıyor.
Marvel, her yaz çizgi roman hayranlarını bir araya toplayan San Diego Comic-Con fuarında filmin hayranlarını çok şaşırtacak bir sürpriz yaptı.
Bu videoda Marvel'ın Deadpool ve Wolverine temalı drone gösterisini izleyebilirsiniz:
Siz başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in olduğu 'Deadpool & Wolverine' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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