Bob Dylan Rolünde! Dune Yıldızı Timothée Chalamet'nin Filminden Fragman Geldi
Bob Dylan Rolünde! Dune Yıldızı Timothée Chalamet'nin Filminden Fragman Geldi
Timothée Chalamet başrollü 'A Complete Unknown' filminden ilk fragman geldi. Gelin filmin detaylarına, fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'A Complete Unknown' filmi bu yılın en merakla beklenen biyografik yapımlarından biri.
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Filmin başrolünde 'Dune' filminin yıldız oyuncusu Timothée Chalamet oynuyor. Chalamet'e Monica Barbaro, Elle Fanning ve Edward Norton eşlik ediyor.
'A Complete Unknown', filmde tüm zamanların en efsane şarkıcısı Bob Dylan'ı canlandırıyor. Üstelik Bob Dylan'ın şarkılarını Timothée Chalamet kendisi seslendiriyor.
Peki fragmana hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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