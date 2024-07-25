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Bob Dylan Rolünde! Dune Yıldızı Timothée Chalamet'nin Filminden Fragman Geldi

Bob Dylan Rolünde! Dune Yıldızı Timothée Chalamet'nin Filminden Fragman Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 17:28

Timothée Chalamet başrollü 'A Complete Unknown' filminden ilk fragman geldi. Gelin filmin detaylarına, fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'A Complete Unknown' filmi bu yılın en merakla beklenen biyografik yapımlarından biri.

James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'A Complete Unknown' filmi bu yılın en merakla beklenen biyografik yapımlarından biri.

Filmin başrolünde 'Dune' filminin yıldız oyuncusu Timothée Chalamet oynuyor. Chalamet'e Monica Barbaro, Elle Fanning ve Edward Norton eşlik ediyor.

Filmin başrolünde 'Dune' filminin yıldız oyuncusu Timothée Chalamet oynuyor. Chalamet'e Monica Barbaro, Elle Fanning ve Edward Norton eşlik ediyor.

'A Complete Unknown', filmde tüm zamanların en efsane şarkıcısı Bob Dylan'ı canlandırıyor. Üstelik Bob Dylan'ın şarkılarını Timothée Chalamet kendisi seslendiriyor.

'A Complete Unknown', filmde tüm zamanların en efsane şarkıcısı Bob Dylan'ı canlandırıyor. Üstelik Bob Dylan'ın şarkılarını Timothée Chalamet kendisi seslendiriyor.

Dylan'ın ilk yıllarını konu alan film, 1965 yılında Newport Folk Festivali'ndeki performansını ve elektro gitarını çalma sürecini ekranlara taşıyor. Bob Dylan'ın hayatını anlatan yeni filmi 'A Complete Unknown'dan ilk fragman da geldi.

Peki fragmana hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki fragmana hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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