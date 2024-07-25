George Clooney ve Julia Roberts'ın Netflix'te Zirveye Yerleşen 'Cennete Bilet' Filmi Çok Beğenildi
George Clooney ve Julia Roberts'ın Netflix'te Zirveye Yerleşen 'Cennete Bilet' Filmi Çok Beğenildi
George Clooney ve Julia Roberts'ın başrolde olduğu Cennete Bilet (Ticket to Paradise) filmi Netflix'te zirveyi gördü. Peki filmin ayrıntıları neler? İzleyenler film hakkında hangi yorumları yapıyor? Detaylar içerikte!
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George Clooney ve Julia Roberts'ın başrolde olduğu 2022 yapımı Cennete Bilet (Ticket to Paradise) filmi bu hafta Netflix'in Top 10 listesinde ilk sıraya yerleşti.
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Film, kızlarının 25 yıl önce kendi yaptıkları hatayı yapmasını istemeyen boşanmış bir çiftin, Bali'deki düğünü sabote etmeye çalışmasını konu alıyor. Ancak bir ateşkes imzalayıp yakınlaşmaya başlıyorlar.
Filmin yönetmen koltuğunda 2011 yapımı Hayatımın Tatili (The Best Exotic Marigold Hotel) filminin yazarı Ol Parker oturuyor.
Romantik ve komedi türündeki film izleyenler tarafından da oldukça beğeniliyor. İzleyiciler 'Cennete Bilet' hakkında sosyal medyada neler söylüyor? Gelin hep birlikte tepkilere bi' göz atalım.
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Siz 'Cennete Bilet' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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