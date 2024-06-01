'Deadpool&Wolverine' Başrolü Hugh Jackman Filmde Onu Zorlayan Anları İtiraf Etti!
'Deadpool&Wolverine' Başrolü Hugh Jackman Filmde Onu Zorlayan Anları İtiraf Etti!
Heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' oyuncusu Hugh Jackman, karakterini canlandırırken ne kadar zorlandığını itiraf etti. Rol arkadaşı Reynolds ise onun hakkında dikkat çeken sözler dile getirdi. Detaylar içerikte!
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Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi 26 Temmuz'da izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Shawn Levy'nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in olduğu film, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool (2016) ve Deadpool 2'nin (2018) devamı niteliğinde.
Filmin 55 yaşındaki başrolü Hugh Jackman yakında vizyona girecek filmde Marvel karakterini canlandırmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu itiraf etti.
Independent'ın aktardığı habere göre 'Deadpool & Wolverine'i tanıtırken People'a konuşan Jackman yaptığı açıklamada,
Tanıtımda Jackman ile birlikte yer alan Reynolds,
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