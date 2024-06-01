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'Deadpool&Wolverine' Başrolü Hugh Jackman Filmde Onu Zorlayan Anları İtiraf Etti!

'Deadpool&Wolverine' Başrolü Hugh Jackman Filmde Onu Zorlayan Anları İtiraf Etti!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:25

Heyecanla beklenen 'Deadpool & Wolverine' oyuncusu Hugh Jackman, karakterini canlandırırken ne kadar zorlandığını itiraf etti. Rol arkadaşı Reynolds ise onun hakkında dikkat çeken sözler dile getirdi. Detaylar içerikte!

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Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi 26 Temmuz'da izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi 26 Temmuz'da izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Shawn Levy'nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in olduğu film, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool (2016) ve Deadpool 2'nin (2018) devamı niteliğinde.

Shawn Levy'nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in olduğu film, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool (2016) ve Deadpool 2'nin (2018) devamı niteliğinde.

Filmin 55 yaşındaki başrolü Hugh Jackman yakında vizyona girecek filmde Marvel karakterini canlandırmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu itiraf etti.

Filmin 55 yaşındaki başrolü Hugh Jackman yakında vizyona girecek filmde Marvel karakterini canlandırmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu itiraf etti.

Independent'ın aktardığı habere göre 'Deadpool & Wolverine'i tanıtırken People'a konuşan Jackman yaptığı açıklamada,

Independent'ın aktardığı habere göre 'Deadpool & Wolverine'i tanıtırken People'a konuşan Jackman yaptığı açıklamada,

'Film için çok heyecanlıyım. Ama karakterimi canlandırmak için yaptığım diyet çok yorucu. Diyet yapmak beynime ve vücuduma iyi geliyor, biliyorum. Ama yemekte zorlanıyorum. Çünkü çok fazla yemem gerekiyor. Ben doğuştan sıska bir insanım ve rolüme hazırlanmak için cüssemi ayarlamak gerçekten çok zor' dedi.

Tanıtımda Jackman ile birlikte yer alan Reynolds,

Tanıtımda Jackman ile birlikte yer alan Reynolds,

'Jackman'ın 'Deadpool & Wolverine' için fiziksel açıdan en zor sahneleri çekerken gösterdiği kararlılık karşısında şaşkınım. Kendisini tehlikeli ve aksiyonlu sahnelere harika bir şekilde adıyor. 55 yaşında olması umrumuzda değil. O şimşek gibi biri' sözlerini dile getirdi.

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