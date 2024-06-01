'Deadpool&Wolverine' Başrolü Hugh Jackman Filmde Onu Zorlayan Anları İtiraf Etti!

'Film için çok heyecanlıyım. Ama karakterimi canlandırmak için yaptığım diyet çok yorucu. Diyet yapmak beynime ve vücuduma iyi geliyor, biliyorum. Ama yemekte zorlanıyorum. Çünkü çok fazla yemem gerekiyor. Ben doğuştan sıska bir insanım ve rolüme hazırlanmak için cüssemi ayarlamak gerçekten çok zor' dedi.