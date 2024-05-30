Gölgelerin Gücü Adına! 'Masters of the Universe' Filminde He-Man Karakterini Canlandıracak Aktör Belli Oldu
Gölgelerin Gücü Adına! 'Masters of the Universe' Filminde He-Man Karakterini Canlandıracak Aktör Belli Oldu
Travis Knight'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Masters of the Universe' adlı filmde He-Man karakterini canlandıracak isim belli oldu. Detaylar içerikte!
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80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmini o yıllarda izleyip de hatırlamayn yoktur. 1981 yılında Roger Sweet tarafından yaratılan He-Man karakteri çizgi film dünyasında başladığı yolculuğunu oyuncak sektöründe, video oyunlarda ve edebiyatta sürdürmüş ve popüler bir kültür sembolü olmuştu.
Şimdilerde He-Man macerası bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Netflix’in ele aldığı Masters of the Universe markası ile Amazon MGM Studios yeni bir live-action uyarlama üzerinde çalışıyor.
Variety'nin haberine göre 'Masters of the Universe' adlı filmde He-Man karakterini Nicholas Galitzine canlandıracak. 29 yaşındaki ünlü oyuncu 'The Idea of You' filmi ve 'Mary & George' dizisiyle son zamanların en çok yıldızı parlayan isimleri arasında desek yanlış olmaz.
Aslında 'Masters of the Universe' 1987 yılında live-action olarak ele alınmıştı. Bu filmde He-Man karakterine Dolph Lundgren, İskeletor’a ise Frank Langella hayat vermişti. Ancak Gary Goddard'ın yönettiği film gişede umduğunu bulamamıştı.
Yıllar içinde pek çok live-action projesi gündeme gelmişti ama hiçbir zaman bitirilememişti. Travis Knight'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 2026'nın haziran ayında gösterime girecek bu yeni film bakalım "gölgelerin gücü adına" başarılı olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Her neyse güç sizde olsun!
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