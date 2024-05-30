Sipariş Üzerine Guy Ritchie’den Sherlock Holmes'ün Gençliğini Ele Alan Bir Dizi Geliyor!

'Bu dizide tüm dünyanın tanıdığını zannettiği dedektifin daha önce hiç hayal edilmeyen genç bir versiyonunu ekranlarda göreceğiz. Sherlock'u harekete geçirenin ne olduğu, karakterinin nasıl ortaya çıktığı ve hepimizin sevdiği bir dedektife nasıl dönüştüğünü keşfedeceğiz' dedi.