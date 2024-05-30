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Sipariş Üzerine Guy Ritchie’den Sherlock Holmes'ün Gençliğini Ele Alan Bir Dizi Geliyor!

Sipariş Üzerine Guy Ritchie’den Sherlock Holmes'ün Gençliğini Ele Alan Bir Dizi Geliyor!

Sherlock dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 12:17

Amazon Prime Video’nun siparişi üzerine 'Young Sherlock Holmes' dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Detaylar içerikte!

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Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı ve tüm zamanların en ünlü dedektifi olan Sherlock Holmes'ün hikayesi devam ediyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu iki film ve BBC dizisi Sherlock'tan sonra bir dizi daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı ve tüm zamanların en ünlü dedektifi olan Sherlock Holmes'ün hikayesi devam ediyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu iki film ve BBC dizisi Sherlock'tan sonra bir dizi daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Variety'nin haberine göre ünlü yönetmen Guy Ritchie, Amazon Prime Video’nun sipariş vermesi üzerine 'Young Sherlock Holmes' dizisini yönetiyor.

Variety'nin haberine göre ünlü yönetmen Guy Ritchie, Amazon Prime Video’nun sipariş vermesi üzerine 'Young Sherlock Holmes' dizisini yönetiyor.

Andy Lane’in aynı adlı romanlarından uyarlanan bu dizide Sherlock Holmes karakterini Ritchie’nin son filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'de oynayan Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor.

Andy Lane’in aynı adlı romanlarından uyarlanan bu dizide Sherlock Holmes karakterini Ritchie’nin son filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'de oynayan Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor.

'Young Sherlock Holmes' dizisi bizi ünlü dedektifin gençliğine götürüyor. Dizide Sherlock Holmes 19 yaşındadır ve kendini Oxford Üniversitesi'ndeki bir cinayet gizeminin ortasında buluyor. Sherlock, toyluğu ve ilk vakasındaki disipsizliğine rağmen dünya çapındaki bir komployu ortaya çıkarmayı başarıyor.

'Young Sherlock Holmes' dizisi bizi ünlü dedektifin gençliğine götürüyor. Dizide Sherlock Holmes 19 yaşındadır ve kendini Oxford Üniversitesi'ndeki bir cinayet gizeminin ortasında buluyor. Sherlock, toyluğu ve ilk vakasındaki disipsizliğine rağmen dünya çapındaki bir komployu ortaya çıkarmayı başarıyor.

Dizinin yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenen Guy Ritchie yaptığı açıklamada dizi hakkında dikkat çeken ipuçları veriyor. Ritchie,

Dizinin yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenen Guy Ritchie yaptığı açıklamada dizi hakkında dikkat çeken ipuçları veriyor. Ritchie,

'Bu dizide tüm dünyanın tanıdığını zannettiği dedektifin daha önce hiç hayal edilmeyen genç bir versiyonunu ekranlarda göreceğiz. Sherlock'u harekete geçirenin ne olduğu, karakterinin nasıl ortaya çıktığı ve hepimizin sevdiği bir dedektife nasıl dönüştüğünü keşfedeceğiz' dedi.

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Siz Sherlock Holmes'ün gençliğini anlatan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!

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