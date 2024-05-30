Sipariş Üzerine Guy Ritchie’den Sherlock Holmes'ün Gençliğini Ele Alan Bir Dizi Geliyor!
Sipariş Üzerine Guy Ritchie’den Sherlock Holmes'ün Gençliğini Ele Alan Bir Dizi Geliyor!
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Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı ve tüm zamanların en ünlü dedektifi olan Sherlock Holmes'ün hikayesi devam ediyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu iki film ve BBC dizisi Sherlock'tan sonra bir dizi daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Variety'nin haberine göre ünlü yönetmen Guy Ritchie, Amazon Prime Video’nun sipariş vermesi üzerine 'Young Sherlock Holmes' dizisini yönetiyor.
Andy Lane’in aynı adlı romanlarından uyarlanan bu dizide Sherlock Holmes karakterini Ritchie’nin son filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'de oynayan Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor.
'Young Sherlock Holmes' dizisi bizi ünlü dedektifin gençliğine götürüyor. Dizide Sherlock Holmes 19 yaşındadır ve kendini Oxford Üniversitesi'ndeki bir cinayet gizeminin ortasında buluyor. Sherlock, toyluğu ve ilk vakasındaki disipsizliğine rağmen dünya çapındaki bir komployu ortaya çıkarmayı başarıyor.
Dizinin yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenen Guy Ritchie yaptığı açıklamada dizi hakkında dikkat çeken ipuçları veriyor. Ritchie,
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