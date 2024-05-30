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Korku Filminde Vampiri Oynayan Ünlü Oyuncu Rolünü İğrenç ve Cinselleştirilmiş Buldu!

Korku Filminde Vampiri Oynayan Ünlü Oyuncu Rolünü İğrenç ve Cinselleştirilmiş Buldu!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 10:33

'Nosferatu' filminde vampir olarak başrolde oynayan ünlü oyuncu Bill Skarsgård verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Korku filmleriyle ün salan Robert Eggers tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Bill Skarsgård'ın vampir rolünde oynadığı 'Nosferatu' filmi, 25 Aralık günü vizyona giriyor.

Korku filmleriyle ün salan Robert Eggers tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Bill Skarsgård'ın vampir rolünde oynadığı 'Nosferatu' filmi, 25 Aralık günü vizyona giriyor.

Filmde Bill Skarsgård'a Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin ve Willem Dafoe gibi yıldız oyuncular eşlik ediyor.

Filmde Bill Skarsgård'a Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin ve Willem Dafoe gibi yıldız oyuncular eşlik ediyor.

Gotik bir korku filmi olan 'Nosferatu'nun konusu bir hayli merak uyandırıcı. Bram Stoker'ın 1897 tarihli Drakula romanından izinsiz olarak uyarlanan film, genç bir kadın ile ona aşık olan korkunç bir vampir arasındaki takıntının bir dehşete yol açmasını konu alıyor.

Gotik bir korku filmi olan 'Nosferatu'nun konusu bir hayli merak uyandırıcı. Bram Stoker'ın 1897 tarihli Drakula romanından izinsiz olarak uyarlanan film, genç bir kadın ile ona aşık olan korkunç bir vampir arasındaki takıntının bir dehşete yol açmasını konu alıyor.

Filmde Orlok Kontu karakterini canlandıran İsveçli aktör Bill Skarsgård daha şimdiden izleyicilerin kendisini bu filmde vampir olarak görmeye hazır olmadıklarını söyleyerek hepimizde merak uyandırıyor.

Filmde Orlok Kontu karakterini canlandıran İsveçli aktör Bill Skarsgård daha şimdiden izleyicilerin kendisini bu filmde vampir olarak görmeye hazır olmadıklarını söyleyerek hepimizde merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bill Skarsgård Esquire'a verdiği röportajda rolü hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Barbarian' ve 'It' filmlerinin oyuncusu Skarsgård yaptığı açıklamada,

Geçtiğimiz günlerde Bill Skarsgård Esquire'a verdiği röportajda rolü hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Barbarian' ve 'It' filmlerinin oyuncusu Skarsgård yaptığı açıklamada,

'Bir vampiri canlandırmak saf kötülüğü oynamak gibiydi. Sanki içimde bir şeytan yaratılmıştı ve bu şeytandan kurtulmam biraz zaman aldı' dedi.

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Independent'ın aktardığına göre Bill Skarsgård'ın kostümü ve makyajı gizli kaldı. Bu da demek oluyor ki onu tanımamız cidden çok zor olacak.

Independent'ın aktardığına göre Bill Skarsgård'ın kostümü ve makyajı gizli kaldı. Bu da demek oluyor ki onu tanımamız cidden çok zor olacak.

Ünlü oyuncu röportajında şu sözleri de dile getiriyor:

Ünlü oyuncu röportajında şu sözleri de dile getiriyor:

'Canlandırdığım karakter gerçekten çok iğrenç biri ve de fazlasıyla cinselleştirilmiş. Çok güçlü bir canavar ve filmde onu cinsel bir fetişle oynarken göreceksiniz. Umarım bundan etkilenirsiniz'

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