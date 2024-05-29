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Dahi Bir Çinli Doktorun Hayatını Anlatan Biyografik Film Gişeleri Altüst Etti

Dahi Bir Çinli Doktorun Hayatını Anlatan Biyografik Film Gişeleri Altüst Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 10:50 Son Güncelleme: 29.05.2024 - 10:52

ABD'de gösterime giren ve bir göz cerrahının hayatına odaklanan 'Sight' filmi izleyen herkesin beğenisini kazandı. Gişede muhteşem bir hasılat elde eden filmin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.

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'Paul, Apostle of Christ' ve 'The Frozen' filmlerinin yönetmeni Andrew Hyatt tarafından yönetilen ve başrollerinde Terry Chen ve Greg Kinnear'ın oynadığı biyografik film 'Sight' 24 Mayıs'ta ABD'de gösterime girdi.

'Paul, Apostle of Christ' ve 'The Frozen' filmlerinin yönetmeni Andrew Hyatt tarafından yönetilen ve başrollerinde Terry Chen ve Greg Kinnear'ın oynadığı biyografik film 'Sight' 24 Mayıs'ta ABD'de gösterime girdi.

Dünyanın en ünlü göz cerrahlarından Doktor Ming Wang'in hayatını anlatan film, onun yoksul bir Çinliyken Amerika'da eğitim gördükten sonra dünyaca ünlü bir göz cerrahı olmasını ekranlara taşıyor.

Dünyanın en ünlü göz cerrahlarından Doktor Ming Wang'in hayatını anlatan film, onun yoksul bir Çinliyken Amerika'da eğitim gördükten sonra dünyaca ünlü bir göz cerrahı olmasını ekranlara taşıyor.

Drama türündeki filmde üvey annesi tarafından istismar edilen kör bir yetimin görme yetisini geri kazanmak için Wang'in kapısına gelmesi ve doktorun kör gencin tekrar görebilmesini sağlamak için bir tedavi bulmaya çalışması anlatılıyor.

Drama türündeki filmde üvey annesi tarafından istismar edilen kör bir yetimin görme yetisini geri kazanmak için Wang'in kapısına gelmesi ve doktorun kör gencin tekrar görebilmesini sağlamak için bir tedavi bulmaya çalışması anlatılıyor.

Çinli dahi Doktor Ming Wang'in hayatını anlatan 'Sight', daha şimdiden izleyicilerin en beğendiği filmler arasına girdi. Independent'ın haberine göre Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 99 puan alan film, gösterime girdiği ilk üç günde gişede 2,7 milyon dolar hasılat yaptı.

Çinli dahi Doktor Ming Wang'in hayatını anlatan 'Sight', daha şimdiden izleyicilerin en beğendiği filmler arasına girdi. Independent'ın haberine göre Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 99 puan alan film, gösterime girdiği ilk üç günde gişede 2,7 milyon dolar hasılat yaptı.

Ancak sinema eleştirmenleri tarafından durum pek de öyle değil. Eleştirmenler 'Sight'ın hikayesini ilham verici bulsalar da "tahmin edilebilir" ve "sıkıcı" olarak değerlendirdi ve sinema filminden çok belgesele benzediğini iddia etti.

Ancak sinema eleştirmenleri tarafından durum pek de öyle değil. Eleştirmenler 'Sight'ın hikayesini ilham verici bulsalar da "tahmin edilebilir" ve "sıkıcı" olarak değerlendirdi ve sinema filminden çok belgesele benzediğini iddia etti.

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