Dahi Bir Çinli Doktorun Hayatını Anlatan Biyografik Film Gişeleri Altüst Etti
Dahi Bir Çinli Doktorun Hayatını Anlatan Biyografik Film Gişeleri Altüst Etti
ABD'de gösterime giren ve bir göz cerrahının hayatına odaklanan 'Sight' filmi izleyen herkesin beğenisini kazandı. Gişede muhteşem bir hasılat elde eden filmin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Paul, Apostle of Christ' ve 'The Frozen' filmlerinin yönetmeni Andrew Hyatt tarafından yönetilen ve başrollerinde Terry Chen ve Greg Kinnear'ın oynadığı biyografik film 'Sight' 24 Mayıs'ta ABD'de gösterime girdi.
Dünyanın en ünlü göz cerrahlarından Doktor Ming Wang'in hayatını anlatan film, onun yoksul bir Çinliyken Amerika'da eğitim gördükten sonra dünyaca ünlü bir göz cerrahı olmasını ekranlara taşıyor.
Drama türündeki filmde üvey annesi tarafından istismar edilen kör bir yetimin görme yetisini geri kazanmak için Wang'in kapısına gelmesi ve doktorun kör gencin tekrar görebilmesini sağlamak için bir tedavi bulmaya çalışması anlatılıyor.
Çinli dahi Doktor Ming Wang'in hayatını anlatan 'Sight', daha şimdiden izleyicilerin en beğendiği filmler arasına girdi. Independent'ın haberine göre Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 99 puan alan film, gösterime girdiği ilk üç günde gişede 2,7 milyon dolar hasılat yaptı.
Ancak sinema eleştirmenleri tarafından durum pek de öyle değil. Eleştirmenler 'Sight'ın hikayesini ilham verici bulsalar da "tahmin edilebilir" ve "sıkıcı" olarak değerlendirdi ve sinema filminden çok belgesele benzediğini iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın