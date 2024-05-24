Netflix'in İstemediği 'The Shrouds' Filmi Cannes'da Tartışma Konusu Oldu!

'Aslında hikayenin bir dizi olarak daha iyi ilerleyeceğini düşünüyordum. Hatta senaryonun ilk iki bölümünü Netflix yetkilileriyle paylaştım. Onlar da hikayeyi çok sevdi ama ikinci bölümden sonra daha fazla ileri gitmek istemediler. Hikayeye çok Hollywoodvari deyip diziyi reddettiler' dedi.