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Netflix'in İstemediği 'The Shrouds' Filmi Cannes'da Tartışma Konusu Oldu!

Netflix'in İstemediği 'The Shrouds' Filmi Cannes'da Tartışma Konusu Oldu!

Cannes Film Festivali Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 10:29

Usta yönetmen David Cronenberg'in yeni filmi Cannes'da gösterime girdi ve 3.5 dakika boyunca alkışlandı. Cronenberg film sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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The Dead Zone (Kör Nokta) ve Crash (Çarpışma) filmlerinin usta yönetmeni David Cronenberg'in bilimkurgu türündeki yeni filmi 'The Shrouds', Cannes Film Festivali'nde izleyicilerle buluştu.

The Dead Zone (Kör Nokta) ve Crash (Çarpışma) filmlerinin usta yönetmeni David Cronenberg'in bilimkurgu türündeki yeni filmi 'The Shrouds', Cannes Film Festivali'nde izleyicilerle buluştu.

Oyuncu kadrosunda Diane Kruger, Vincent Cassel ve Guy Pearce gibi yıldız oyuncuların olduğu film, ölen eşi için yas tutan Karsh adlı bir adamın, insanların ölülerle bağlantı kurmasına yarayacak bir cihaz üretmesini konu alıyor. Cihaz sayesinde acılı insanlar ölen sevdiklerinin mezarlarında çürümesini izleyebiliyor.

Oyuncu kadrosunda Diane Kruger, Vincent Cassel ve Guy Pearce gibi yıldız oyuncuların olduğu film, ölen eşi için yas tutan Karsh adlı bir adamın, insanların ölülerle bağlantı kurmasına yarayacak bir cihaz üretmesini konu alıyor. Cihaz sayesinde acılı insanlar ölen sevdiklerinin mezarlarında çürümesini izleyebiliyor.

81 yaşındaki Cronenberg'in bu sıra dışı hikayeye sahip filmi, gösterim esnasında 3.5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Usta yönetmen film gösterimi sonrası basına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

81 yaşındaki Cronenberg'in bu sıra dışı hikayeye sahip filmi, gösterim esnasında 3.5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Usta yönetmen film gösterimi sonrası basına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Independent'ta yer alan habere göre Cronenberg yaptığı açıklamada,

Independent'ta yer alan habere göre Cronenberg yaptığı açıklamada,

'Aslında hikayenin bir dizi olarak daha iyi ilerleyeceğini düşünüyordum. Hatta senaryonun ilk iki bölümünü Netflix yetkilileriyle paylaştım. Onlar da hikayeyi çok sevdi ama ikinci bölümden sonra daha fazla ileri gitmek istemediler. Hikayeye çok Hollywoodvari deyip diziyi reddettiler' dedi.

Cronenberg yaptığı açıklamada 'The Shrouds'ın hikaye aşamasında 43 yıllık eşi Carolyn'ı kanserden kaybetmesinin çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Filme gelen sert eleştiriler için ise "cahil" ve "aptal" ifadelerini kullandı.

Cronenberg yaptığı açıklamada 'The Shrouds'ın hikaye aşamasında 43 yıllık eşi Carolyn'ı kanserden kaybetmesinin çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Filme gelen sert eleştiriler için ise "cahil" ve "aptal" ifadelerini kullandı.

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ozzymandias27

The Fly gibi filmler bekliyoruz senden usta.. geç şu filmleri