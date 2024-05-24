Netflix'in İstemediği 'The Shrouds' Filmi Cannes'da Tartışma Konusu Oldu!
Netflix'in İstemediği 'The Shrouds' Filmi Cannes'da Tartışma Konusu Oldu!
Usta yönetmen David Cronenberg'in yeni filmi Cannes'da gösterime girdi ve 3.5 dakika boyunca alkışlandı. Cronenberg film sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
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The Dead Zone (Kör Nokta) ve Crash (Çarpışma) filmlerinin usta yönetmeni David Cronenberg'in bilimkurgu türündeki yeni filmi 'The Shrouds', Cannes Film Festivali'nde izleyicilerle buluştu.
Oyuncu kadrosunda Diane Kruger, Vincent Cassel ve Guy Pearce gibi yıldız oyuncuların olduğu film, ölen eşi için yas tutan Karsh adlı bir adamın, insanların ölülerle bağlantı kurmasına yarayacak bir cihaz üretmesini konu alıyor. Cihaz sayesinde acılı insanlar ölen sevdiklerinin mezarlarında çürümesini izleyebiliyor.
81 yaşındaki Cronenberg'in bu sıra dışı hikayeye sahip filmi, gösterim esnasında 3.5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Usta yönetmen film gösterimi sonrası basına dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Independent'ta yer alan habere göre Cronenberg yaptığı açıklamada,
Cronenberg yaptığı açıklamada 'The Shrouds'ın hikaye aşamasında 43 yıllık eşi Carolyn'ı kanserden kaybetmesinin çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Filme gelen sert eleştiriler için ise "cahil" ve "aptal" ifadelerini kullandı.
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