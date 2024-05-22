Donald Trump'ı Yerden Yere Vuran 'The Apprentice' Filmi Cannes'a Damgasını Vurdu!

Donald Trump'ın 70 ve 80'li yıllarda bir gayrimenkul zengini olmasını konu alan 'The Apprentice' filmi ilk defa Cannes Film Festivali'nde gösterime girdi. Filmdeki bazı sahneler geceye damga vururken film 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Detaylar içerikte!