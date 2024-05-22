Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Donald Trump'ı Yerden Yere Vuran 'The Apprentice' Filmi Cannes'a Damgasını Vurdu!

Donald Trump'ı Yerden Yere Vuran 'The Apprentice' Filmi Cannes'a Damgasını Vurdu!

Cannes Film Festivali film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 13:15

Donald Trump'ın 70 ve 80'li yıllarda bir gayrimenkul zengini olmasını konu alan 'The Apprentice' filmi ilk defa Cannes Film Festivali'nde gösterime girdi. Filmdeki bazı sahneler geceye damga vururken film 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı 77. Cannes Film Festivali, Fransa'da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde prömiyeri yapılan filmler dakikalarca alkışlanıyor. Bunlardan biri de dün gece gösterime giren 'The Apprentice' filmi oldu.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı 77. Cannes Film Festivali, Fransa'da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde prömiyeri yapılan filmler dakikalarca alkışlanıyor. Bunlardan biri de dün gece gösterime giren 'The Apprentice' filmi oldu.

Ali Abbasi tarafından yönetilen ve Sebastian Stan'in Donald Trump rolünde oynadığı film, eski ABD başkanının siyasete atılmadan önce 1970 ve 80'lerdeki New York'ta gayrimenkul zengini bir iş insanı olmasını konu alıyor.

Ali Abbasi tarafından yönetilen ve Sebastian Stan'in Donald Trump rolünde oynadığı film, eski ABD başkanının siyasete atılmadan önce 1970 ve 80'lerdeki New York'ta gayrimenkul zengini bir iş insanı olmasını konu alıyor.

Donald Trump draması 'The Apprentice' filmde Sebastian Stan'e Jeremy Strong, Maria Bakalova ve Martin Donovan gibi yıldız oyuncular eşlik ediyor.

Donald Trump draması 'The Apprentice' filmde Sebastian Stan'e Jeremy Strong, Maria Bakalova ve Martin Donovan gibi yıldız oyuncular eşlik ediyor.

Succession yıldızı Jeremy Strong, Roy Cohn rolünü canlandırırken 'Borat 2' filmiyle tanınan Maria Bakalova, üç kez evlenen Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'a hayat veriyor.

Succession yıldızı Jeremy Strong, Roy Cohn rolünü canlandırırken 'Borat 2' filmiyle tanınan Maria Bakalova, üç kez evlenen Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'a hayat veriyor.

Independent'ta yer alan habere göre 'The Apprentice' filmi ilk defa festivalde gösterime girdi çünkü film gala öncesinden bir gün önce tamamlandı. Film, salonda izleyenler tarafından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Filmin yönetmeni Ali Abbasi gala sonrası yaptığı açıklamada "Filmleri güncel hale getirmenin zamanı geldi. Filmleri yeniden politik yapmanın zamanı geldi. Faşizmle başa çıkmanın güzel bir yolu yok" sözlerini dile getirdi.

Filmin yönetmeni Ali Abbasi gala sonrası yaptığı açıklamada "Filmleri güncel hale getirmenin zamanı geldi. Filmleri yeniden politik yapmanın zamanı geldi. Faşizmle başa çıkmanın güzel bir yolu yok" sözlerini dile getirdi.

Variety'a göre ise film tam bir patlamaya hazır bomba gibi. Zira filmdeki bazı sahnelerde Trump, Ivana'ya tecavüz ederken, Trump Tower'ın yapımı sırasında yeraltı dünyasından insanlarla iş birliği yaparken, kilo vermek için amfetamin kullanırken ve kumarhanede bahis yapılırken tasvir ediliyor.

Variety'a göre ise film tam bir patlamaya hazır bomba gibi. Zira filmdeki bazı sahnelerde Trump, Ivana'ya tecavüz ederken, Trump Tower'ın yapımı sırasında yeraltı dünyasından insanlarla iş birliği yaparken, kilo vermek için amfetamin kullanırken ve kumarhanede bahis yapılırken tasvir ediliyor.

ABD başkanlık seçimlerinin yaklaştığı sırada böyle bir filmin vizyona girmesinin Trump'ı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Görünen o ki Trump tarafı da boş durmayacak. Variety'nin haberine göre filme dava açmaya hazırlandıkları söyleniyor.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın