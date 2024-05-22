Donald Trump'ı Yerden Yere Vuran 'The Apprentice' Filmi Cannes'a Damgasını Vurdu!
Donald Trump'ı Yerden Yere Vuran 'The Apprentice' Filmi Cannes'a Damgasını Vurdu!
Donald Trump'ın 70 ve 80'li yıllarda bir gayrimenkul zengini olmasını konu alan 'The Apprentice' filmi ilk defa Cannes Film Festivali'nde gösterime girdi. Filmdeki bazı sahneler geceye damga vururken film 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Detaylar içerikte!
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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı 77. Cannes Film Festivali, Fransa'da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde prömiyeri yapılan filmler dakikalarca alkışlanıyor. Bunlardan biri de dün gece gösterime giren 'The Apprentice' filmi oldu.
Ali Abbasi tarafından yönetilen ve Sebastian Stan'in Donald Trump rolünde oynadığı film, eski ABD başkanının siyasete atılmadan önce 1970 ve 80'lerdeki New York'ta gayrimenkul zengini bir iş insanı olmasını konu alıyor.
Donald Trump draması 'The Apprentice' filmde Sebastian Stan'e Jeremy Strong, Maria Bakalova ve Martin Donovan gibi yıldız oyuncular eşlik ediyor.
Succession yıldızı Jeremy Strong, Roy Cohn rolünü canlandırırken 'Borat 2' filmiyle tanınan Maria Bakalova, üç kez evlenen Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'a hayat veriyor.
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Filmin yönetmeni Ali Abbasi gala sonrası yaptığı açıklamada "Filmleri güncel hale getirmenin zamanı geldi. Filmleri yeniden politik yapmanın zamanı geldi. Faşizmle başa çıkmanın güzel bir yolu yok" sözlerini dile getirdi.
Variety'a göre ise film tam bir patlamaya hazır bomba gibi. Zira filmdeki bazı sahnelerde Trump, Ivana'ya tecavüz ederken, Trump Tower'ın yapımı sırasında yeraltı dünyasından insanlarla iş birliği yaparken, kilo vermek için amfetamin kullanırken ve kumarhanede bahis yapılırken tasvir ediliyor.
ABD başkanlık seçimlerinin yaklaştığı sırada böyle bir filmin vizyona girmesinin Trump'ı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Görünen o ki Trump tarafı da boş durmayacak. Variety'nin haberine göre filme dava açmaya hazırlandıkları söyleniyor.
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