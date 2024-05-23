Emmy Ödüllü 'Ray Donovan' Dizisinin Türk Versiyonunda Haluk Bilginer Baba Rolünü Oynayacak!
Emmy Ödüllü 'Ray Donovan' Dizisinin Türk Versiyonunda Haluk Bilginer Baba Rolünü Oynayacak!
Tüm zamanların en çok sevilen dizilerinden biri olan 'Ray Donovan' Türkiye'ye uyarlanıyor. Dizideki Ray karakterinin babasını Haluk Bilginer'in canlandıracağı belli oldu.
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'Ray Donovan' Showtime tarafından yayınlanan ve başrollerinde Liev Schreiber, Paula Malcomson ve Eddie Marsan'ın rol aldığı ve Amerikan televizyon tarihinin en popüler yapımlarından biri.
Dizi, sorunları çözmek ve karmaşık durumları düzeltmek için kiralanan bir "fixer" olan Ray Donovan'ın hayatını ve işlerini konu alıyor. Ray Donovan, Hollywood'un ünlü isimleri, iş insanları ve diğer yüksek profilli müşteriler için çalışan bir "fixer"dır. Görevi, müşterilerinin başını beladan kurtarmak ve kamuoyuna yansımaması gereken skandalları örtbas etmektir.
Dizide Ray'in eşi Abby, çocukları Bridget ve Conor ile karmaşık ilişkileri ve Ray'in babası Mickey Donovan ile sorunlu ilişkileri hikayenin odağında yer alıyor. Mickey Donovan rolünü ise Angelina Jolie'nin babası Jon Voight canlandırıyor.
Emmy ödüllü dizinin geçtiğimiz aylarda Paramount Formats'tan hakları alınarak Türkiye'ye 'Tamirci' adıyla uyarlanacağını sizlere duyurmuştuk. Cast için ise hazırlıkların devam ettiğini aktarmıştık.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Orchestra Content, iddialı dizisi için hazırlıklara başladı. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan bu kült dizinin Türk versiyonunda Ray Donovan'ın babasını Haluk Bilginer canlandıracak. Senaryo uyarlamasını Birol Tezcan'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler ilerleyen tarihlerde açıklanacak.
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