A24 Filminde Rol Alan Dwayne Johnson'ın Muhteşem Değişimine Kimse İnanamadı
A24 Filminde Rol Alan Dwayne Johnson'ın Muhteşem Değişimine Kimse İnanamadı
MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını anlatan biyografik film 'The Smashing Machine'den gelen ilk görsellerde başrolü oynayan Dwayne Johnson'ın değişimi çok dikkat çekti. Detaylar içerikte!
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A24'ün merakla beklenen filmi 'The Smashing Machine'den gelen ilk görüntüler başroldeki Dwayne Johnson'ın tanınmaz hale gelişiyle oyuncunun hayranlarını şoke etti. Ama gelin önce filmin detaylarına bakalım.
2025'te gösterime girmesi tahmin edilen bu biyografik filmde Johnson, 1990'ların sonunda iki kez UFC Ağırsıklet Turnuvası Şampiyonu olan MMA dövüşçüsü Mark Kerr'i canlandırıyor. 'The Smashing Machine', ünlü dövüşçünün bir yandan bağımlılıkla öbür yandan evliliğindeki sorunlarla mücadele etmesini beyazperdeye taşıyor.
Yönetmen koltuğunda 'Uncut Gems' filmiyle de bilinen Benny Safdie yer alıyor. Filmde Dwayne Johnson'a ünlü oyuncu Emily Blunt eşlik ediyor. Blunt filmde Kerr'in eşi Dawn Staples'i canlandırıyor.
Biyografik filmlerin sırasıyla geldiği son yıllarda 'The Smashing Machine' de konusuyla çok dikkat çekici ancak Dwayne Johnson'ın rolü için değişimi olağanüstü. Yapım aşamasında olan filmde The Rock (Kaya) lakaplı oyuncunun makyajını iki Oscar ödüllü protez makyaj tasarımcısı Kazu Hiro üstlendi ve ortaya çıkan sonuç akıl alır gibi değildi.
Independent'ta yer alan habere göre Kazu Hiro geçen sene Maestro filminde Bradley Cooper'ı efsanevi besteci Leonard Bernstein'e ve 2017 yılında En Karanlık Saat (Darkest Hour) filminde Gary Oldman'ı Winston Churchill'e dönüştürmüştü.
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Dwayne Johnson'ın makyajını görenler birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Yorumlarda "Saçlı ve dövmesi olmayan ilk film bu", "Makyaj ekibi çıldırmış olmalı", "Ödülü makyaj ekibine verin" ve "Çok vahşi görünüyor" yorumları yaptı. Siz ünlü oyuncunun bu değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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