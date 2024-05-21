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'The Godfather' ve 'Scarface' Filmlerinin Aktörü Al Pacino, Yeniden Mafya Babası Rolüyle Geliyor!

'The Godfather' ve 'Scarface' Filmlerinin Aktörü Al Pacino, Yeniden Mafya Babası Rolüyle Geliyor!

film Al Pacino
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 13:45

The Godfather ve Scarface gibi mafya filmleriyle hafızalarımıza kazınan Al Pacino yeni bir gangster filmiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Detaylar içerikte!

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Baba (The Godfather), The Irishman ve Yaralı Yüz (Scarface) gibi unutulmaz filmlerde rol alan Hollywood efsanesi Al Pacino, bir kez daha mafya babası rolüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Baba (The Godfather), The Irishman ve Yaralı Yüz (Scarface) gibi unutulmaz filmlerde rol alan Hollywood efsanesi Al Pacino, bir kez daha mafya babası rolüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre 84 yaşındaki usta aktör yeni bir suç yapımı olan 'Captivated' filminde başrol karakterini oynayarak mafya babaları ve gangsterler dünyasına yeniden dönüyor.

Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre 84 yaşındaki usta aktör yeni bir suç yapımı olan 'Captivated' filminde başrol karakterini oynayarak mafya babaları ve gangsterler dünyasına yeniden dönüyor.

Merakla beklenen bu filmde Oscar, Emmy ve Altın Küre ödüllü Al Pacino'ya Katie Holmes ve Toby Kebbell da eşlik ediyor. 1973 yılında geçen film, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Jean Paul Getty'nin torununu kaçıran Saro'nun hikayesine odaklanıyor.

Merakla beklenen bu filmde Oscar, Emmy ve Altın Küre ödüllü Al Pacino'ya Katie Holmes ve Toby Kebbell da eşlik ediyor. 1973 yılında geçen film, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Jean Paul Getty'nin torununu kaçıran Saro'nun hikayesine odaklanıyor.

Ancak Saro Mammoliti'nin fidye pazarlığı yaptığı esnada kurbanın annesine aşık olmasıyla hikaye çok ilginç bir hâl almaya başlıyor.

Ancak Saro Mammoliti'nin fidye pazarlığı yaptığı esnada kurbanın annesine aşık olmasıyla hikaye çok ilginç bir hâl almaya başlıyor.

Joey Stanton ve Nick de Graffenreid'ın yönetici yapımcı olarak çalıştığı ve çekimleri İtalya'da yapılan 'Captivated' gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Saro Mammoliti film için "50 yıldır sesi duyulmayan bir kişinin hikayesini her yönden anlatıyor" yorumunu yapıyor.

Joey Stanton ve Nick de Graffenreid'ın yönetici yapımcı olarak çalıştığı ve çekimleri İtalya'da yapılan 'Captivated' gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Saro Mammoliti film için "50 yıldır sesi duyulmayan bir kişinin hikayesini her yönden anlatıyor" yorumunu yapıyor.

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