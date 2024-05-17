'Nuremberg' Filminde Oynayan Russell Crowe Değişimiyle Herkesi Şaşırttı!
'Nuremberg' Filminde Oynayan Russell Crowe Değişimiyle Herkesi Şaşırttı!
Russell Crowe ve Rami Malek'in başrol olarak yer aldığı 'Nuremberg' filminden ilk görseller geldi. Crowe'un değişimi gözlerden kaçmadı. Detaylar içerikte!
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Jack El-Hai'nin yazdığı 'The Nazi and the Psychiatrist' kitabına dayanan 'Nuremberg' filminin 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Film daha şimdiden başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe ve Rami Malek'in yer almasıyla herkesin dikkatini üzerine çekiyor.
James Vanderbilt'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Amerikan askeri psikiyatrist Yarbay Douglas Kelley'nin, esir alınan birkaç üst düzey Nazi yetkilisiyle birlikte bir uçakta seyahat etmesinin hikayesini ekranlara getiriyor.
Yarbay Douglas Kelley rolüne Rami Malek hayat verirken Gladyatör'ün efsanesi Russell Crowe, filmde tutsak Nazilerden biri olan Herman Göring'i canlandırıyor.
Tabii Russell Crowe'un bu rol için geçirdiği büyük dönüşüm dikkatlerden kaçmadı. 'Nuremberg' filminden paylaşılan görseller karizmatik rollerle aklımıza kazınan Crowe'un görenleri hayret ettirecek kadar değiştiğini bize gösterdi.
60 yaşındaki Oscarlı ünlü oyuncu Herman Göring'i canlandırmak için kilo aldı ve saçlarını boyattı. Sosyal medyada kullanıcılar "Zamanla kahramanınızın kötü adama dönüştüğünü görebilirsiniz", "Russell Crowe'u tanıyamadım" ve "Nereden nereye" yorumları yaparken kimileri de Crowe'u Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a benzetti.
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