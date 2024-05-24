Emily in Paris Dizisinde Figüranı Oynamak İçin Yapılan Açık Artırma Cannes'da Tartışma Yarattı
Emily in Paris Dizisinde Figüranı Oynamak İçin Yapılan Açık Artırma Cannes'da Tartışma Yarattı
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77. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir yardım galasında verilen teklif festivalde şaşkınlık yarattı. HIV ve AIDS'in sona erdirilmesine yönelik araştırmalar için para toplayan AmfAR Galası sırasında Winnie Harlow ve Paris Jackson, Emily in Paris'in yeni sezonunda figüran rolünde oynamak için bir açık artırma düzenledi.
Independent'ta yer alan habere göre müzayedeye katılan bir kişi, hem 4. sezonun prömiyerine katılmak hem de dizinin 5. sezonunda figüran olarak rol almak için tam tamına 250 bin euro ödedi.
Harlow ve Jackson, Netflix dizisi Emily in Paris'in yeni sezonunun çekimlerinin 2025 yılının ortalarında başlayacağını iddia etti ve yardım kampanyası kitapçığında konuk oyuncu rolünün dizinin yaratıcısı "Darren Star'ın izniyle" planlandığı ifade edildi. Ancak gerçek hiç de öyle değil.
Başrollerinde Lily Collins, Ashley Park ve Philippine Leroy-Beaulieu'nın oynadığı ve bir iş fırsatı için Paris'e taşınan Amerikalı bir kadın olan Emily'in yaşadıklarını anlatan dizinin 5. sezonunun gelmeyebileceğini Netflix daha önce duyurmuştu.
Emily in Paris'in 4. sezonu iki bölüm halinde Netflix'te yayınlanacak. 5. sezonun gelip gelmeyeceğini ileriki vakitlerde öğrenebileceğiz. Figüranlık için 250 bin euro veren kişinin rolü alıp alamayacağı ise şimdilik meçhul.
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