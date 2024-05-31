Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo'nun Başrolde Olduğu Filmin Oyuncu Kadrosuna Ünlü Bir İsim Daha Katıldı
Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo'nun Başrolde Olduğu Filmin Oyuncu Kadrosuna Ünlü Bir İsim Daha Katıldı
Don Winslow'un 'Crime 101' romanından uyarlanan filmin detayları belli olmaya başladı. Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo'nun başrollerde olacağı filme ünlü bir isim daha katıldı. Detaylar içerikte!
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Don Winslow'un 'Crime 101' romanı beyazperdeye uyarlanıyor. Senaryo detayları gizli tutulan filmin önümüzdeki sene vizyona girmesi bekleniyor.
Winslow'un orijinal kısa hikayesi, polisin Kolombiyalı kartellerle ilişkilendirdiği Pasifik Kıyısı'nda gerçekleşen üst düzey mücevher hırsızlıklarını takip ediyor.
Amazon MGM Studios uyarlamasında Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo'nun başrollerde olacağı daha önceden belli olmuştu.
Deadline'ın haberine göre ikiliye son zamanlarda yıldızı parlayan 'Saltburn' aktörü Barry Keoghan'ın katılacağı söyleniyor.
Pedro Pascal'ın Hemsworth ile birlikte rol almak için filmde yer alacağı söyleniyordu ancak zamanlama çatışmaları nedeniyle Pascal projeden ayrıldı.
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Ünlü romancı Don Winslow'un kaleme aldığı 2021 tarihli kısa romandan uyarlanan filmi, 'American Animals' ve 'The Imposter' gibi filmlere imza atan Bart Layton yöneteceği duyuruldu.
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