Hayranlar Tepkili: 'House of the Dragon'un Final Sahnesi TikTok'a Sızdırıldı
Hayranlar Tepkili: 'House of the Dragon'un Final Sahnesi TikTok'a Sızdırıldı
HBO'nun popüler dizisi 'House of the Dragon'un ikinci sezon final sahnesi sosyal medyaya sızdırıldı. Variety'nin haberine göre HBO diğer kıtalardaki dağıtım ortaklarını suçladı. Peki izleyicilerin buna tepkisi ne oldu? Detaylar içerikte!
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HBO'nun sevilen dizisi 'House of the Dragon'un 4 Ağustos'ta yayınlanması planlanan ikinci sezon finali TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarına sızdı.
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Variety'nin haberine göre bir TikTok hesabı yayınlanmamış finalden 14 video ve 30 dakikalık görüntü yayınladı. Video ve görüntüler 100 binin üzerinde görüntülendi.
Final sahnelerini sızdıran TikTok hesabı yasaklandı ancak bu çaba boşuna gitti. Zira videolar Twitter/X ve Reddit'e de yayıldı. HBO'ya göre sızıntının kaynağının Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'daki bir dağıtım ortağından olduğu iddia edildi.
'House of the Dragon'un başına gelen sızıntı sorunundan 'Game of Thrones' da payını almıştı. Dizinin 8. sezonunun birkaç bölümü planlanan tarihten önce internete sızdırılmıştı. Peki 'House of the Dragon' izleyicileri bu sızıntı haberine ne tepki verdi? Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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7. @staravenz: HBO'nun güvenlik ekibi:
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Siz bu sızıntı haberine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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