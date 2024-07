'House of the Dragon'un Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntülerine Bayılacaksınız!

Game of Thrones'un öncülü 'House of the Dragon' her hafta yayınlanan ikinci sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu içerikte çok izlenen diziden en iyi kamera arkası görüntülerini bir araya topladık. Gelin onlara hep birlikte bakalım.

Not: Görseller X kullanıcılarından alınmıştır.