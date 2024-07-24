'House of the Dragon'un Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntülerine Bayılacaksınız!
'House of the Dragon'un Birbirinden Komik Kamera Arkası Görüntülerine Bayılacaksınız!
Game of Thrones'un öncülü 'House of the Dragon' her hafta yayınlanan ikinci sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu içerikte çok izlenen diziden en iyi kamera arkası görüntülerini bir araya topladık. Gelin onlara hep birlikte bakalım.
Not: Görseller X kullanıcılarından alınmıştır.
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1. Olivia Cooke ve Phia Saban molaya çıkmış.
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2. Paddy Considine ay pardon Viserys amcaya makyaj yapılıyor...
3. Karıştırdın ortalığı dil çıkar tabii Alicent...
4. Çok iyi değil mi?
5. Ah be Aegon...
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6. Dhoni neye bakıyorsun acaba öyle?
7. Savaşmadan önce bi' makyajımızı tazeleyelim pozu:
8. Birinci sezonda Matt Smith ve Emma D’Arcy...
9. Ya bu nasıl bir pozdur arkadaş hahahahaha...
10. Tam olarak ne yapıyorsun Tom?
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11. Sir Criston bornozlu halinle daha çok güvenilir gibisin...
12. Dizide de böyle komik olsaydın ya...
13. Bu işler hep CGI...
14. Bütün aileyi birbirine kattım pozu:
15. Asıl sen uyurken biz güvendeyiz, uyu Sör Criston...
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