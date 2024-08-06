Dune Filmini Çekmişti! Hollywood'un Efsane Yönetmeni Hastalığı Yüzünden Emekli Olduğu İddiasını Yalanladı

'Evet, uzun yıllar sigara içmemden dolayı amfizem var. Sigara içmekten çok keyif aldığımı söylemeliyim ve tütünü seviyorum. Kokusu, sigaraları yakmayı, içmeyi. Ama bu keyif için ödenmesi gereken bir bedel var ve benim için bu bedel amfizem. Şu anda iki yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakmış durumdayım. Son zamanlarda birçok test yaptırdım ve iyi haber şu ki amfizem dışında mükemmel durumdayım. Mutlulukla doluyum ve asla emekli olmayacağım. Hepinizin bilmesini isterim ki ilginize gerçekten minnettarım. Sevgiler, David' mesajını paylaştı.