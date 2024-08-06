Dune Filmini Çekmişti! Hollywood'un Efsane Yönetmeni Hastalığı Yüzünden Emekli Olduğu İddiasını Yalanladı
Dune Filmini Çekmişti! Hollywood'un Efsane Yönetmeni Hastalığı Yüzünden Emekli Olduğu İddiasını Yalanladı
'Eraserhead', 'Dune' ve 'Mulholland Çıkmazı' gibi efsane filmlerin yönetmeni David Lynch'e amfizem teşhisi konuldu. Usta yönetmen hastalığı yüzünden emekli olacağı iddialarını yalandı. Detaylar içerikte!
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David Lynch, Hollywood dünyasının en usta yönetmenlerinden biri. 78 yaşındaki Amerikalı yönetmen bugüne kadar pek çok filmin yönetmen koltuğunda oturdu.
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Sinema dünyası onu 1977 yılında çektiği siyah-beyaz filmi 'Eraserhead' ile tanıdı. Dune (1984), Mavi Kadife (1986), Kayıp Otoban(1997) ve Mulholland Çıkmazı (2001) en sevilen filmleri arasında yer aldı.
Sight and Sound dergisine konuşan usta yönetmen uzun bir süredir sigara içtiği için kendisine amfizem teşhisi konduğunu ve koronavirüse yakalanma korkusu yüzünden evden çıkamadığını açıkladı.
Lynch, "oksijeni tükenmeden sadece kısa mesafe yürüyebildiğini" dile getirdi. Ayrıca bundan sonra yönetmenlik mesleğini istediği şekilde icra edemeyeceğini, uzaktan çalışabileceğini dile getirdi.
David Lynch'in bu açıklamasının ardından sosyal medyada pek çok spekülatif iddia ortaya atıldı. Ünlü yönetmenin hayranları ve basında çıkan haberler onun artık hiç film ya da dizi çekmeyeceğini, emekli olacağını öne sürdü.
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David Lynch paylaşımında,
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