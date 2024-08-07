İzleyenlerin Tek Oturuşta Bitirdiği Netflix'teki 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ne Gelen Tepkiler
İzleyenlerin Tek Oturuşta Bitirdiği Netflix'teki 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ne Gelen Tepkiler
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Wednesday dizisinde Jenna Ortega'nın rol arkadaşı Emma Myers'ın başrolde oynadığı 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi' dizisi Netflix'te gösterime girer girmez zirveye yerleşti.
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Holly Jackson'ın ödüllü romanından uyarlanan dizi, 6 bölümden oluşuyor. Pip Fitz-Amobi adındaki liseli bir genç kızın suça meraklı olmasını ve bir öğrencinin öldürülmesinden sonra meseleyi kendi eline almasını konu alıyor.
Dizide Emma Myers'a, Ravi Singh ve Asha Banks eşlik ediyor. İzleyenler bu yeni dizinin konusuna ve oyunculara hayran oldu desek yeridir. Çünkü dünya çapında sosyal medyada diziyle ilgili birbirinden harika yorumlar yapılıyor.
Gelin Netflix listelerini sallayan 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izleyenler ne yorumlar yapmış diye hep birlikte bakalım.
1. "Netflix'in yeni dizisi “İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi”ni kimin izlediğinden emin değilim ama bu programla Lis arasında bazı harika paralellikler var!! Bu benim favorim :)"
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3. "Kitapları okuyup sevdikten sonra 'A Good Girl's Guide to Murder'ı izlemek çok eşsiz bir deneyim. Bu bir başyapıt ve üçlemenin diğer iki kitabıyla ne yapacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum"
4. "Netflix'te A Good Girl's Guide to Murder adlı diziyi izlemeye başladım ve oturup tüm sezonu izledim. Çok ama çok iyiydi."
5. "Gizem dizilerini sevenler mutlaka A Good Girl's Guide to Murder'ı izlemeli. Ben gerçekten çok beğendim!"
6.
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7. "Az önce İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izlemeyi bitirdim AAAAAAAAA BAYILDIM!!"
8.
Olumlu yorumlara bakılırsa diğer kitaplar da diziye uyarlanacağa benziyor. Peki siz Netflix'te zirveye oynayan yeni diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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