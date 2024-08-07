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İzleyenlerin Tek Oturuşta Bitirdiği Netflix'teki 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ne Gelen Tepkiler

İzleyenlerin Tek Oturuşta Bitirdiği Netflix'teki 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ne Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 13:30

Geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime giren 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi' dizisi platformda en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Gelin kitaptan uyarlanan dizinin ayrıntılarına ve izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.

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Wednesday dizisinde Jenna Ortega'nın rol arkadaşı Emma Myers'ın başrolde oynadığı 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi' dizisi Netflix'te gösterime girer girmez zirveye yerleşti.

Wednesday dizisinde Jenna Ortega'nın rol arkadaşı Emma Myers'ın başrolde oynadığı 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi' dizisi Netflix'te gösterime girer girmez zirveye yerleşti.

Holly Jackson'ın ödüllü romanından uyarlanan dizi, 6 bölümden oluşuyor. Pip Fitz-Amobi adındaki liseli bir genç kızın suça meraklı olmasını ve bir öğrencinin öldürülmesinden sonra meseleyi kendi eline almasını konu alıyor.

Holly Jackson'ın ödüllü romanından uyarlanan dizi, 6 bölümden oluşuyor. Pip Fitz-Amobi adındaki liseli bir genç kızın suça meraklı olmasını ve bir öğrencinin öldürülmesinden sonra meseleyi kendi eline almasını konu alıyor.

Dizide Emma Myers'a, Ravi Singh ve Asha Banks eşlik ediyor. İzleyenler bu yeni dizinin konusuna ve oyunculara hayran oldu desek yeridir. Çünkü dünya çapında sosyal medyada diziyle ilgili birbirinden harika yorumlar yapılıyor.

Dizide Emma Myers'a, Ravi Singh ve Asha Banks eşlik ediyor. İzleyenler bu yeni dizinin konusuna ve oyunculara hayran oldu desek yeridir. Çünkü dünya çapında sosyal medyada diziyle ilgili birbirinden harika yorumlar yapılıyor.

Gelin Netflix listelerini sallayan 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izleyenler ne yorumlar yapmış diye hep birlikte bakalım.

Gelin Netflix listelerini sallayan 'İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izleyenler ne yorumlar yapmış diye hep birlikte bakalım.

1. "Netflix'in yeni dizisi “İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi”ni kimin izlediğinden emin değilim ama bu programla Lis arasında bazı harika paralellikler var!! Bu benim favorim :)"

1. "Netflix'in yeni dizisi “İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi”ni kimin izlediğinden emin değilim ama bu programla Lis arasında bazı harika paralellikler var!! Bu benim favorim :)"
twitter.com
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2. "İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izlemeyi bitirdim ve ahhhh gerçekten beğendim, onlara takıntılıyım"

3. "Kitapları okuyup sevdikten sonra 'A Good Girl's Guide to Murder'ı izlemek çok eşsiz bir deneyim. Bu bir başyapıt ve üçlemenin diğer iki kitabıyla ne yapacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum"

3. "Kitapları okuyup sevdikten sonra 'A Good Girl's Guide to Murder'ı izlemek çok eşsiz bir deneyim. Bu bir başyapıt ve üçlemenin diğer iki kitabıyla ne yapacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum"
twitter.com

4. "Netflix'te A Good Girl's Guide to Murder adlı diziyi izlemeye başladım ve oturup tüm sezonu izledim. Çok ama çok iyiydi."

4. "Netflix'te A Good Girl's Guide to Murder adlı diziyi izlemeye başladım ve oturup tüm sezonu izledim. Çok ama çok iyiydi."
twitter.com

5. "Gizem dizilerini sevenler mutlaka A Good Girl's Guide to Murder'ı izlemeli. Ben gerçekten çok beğendim!"

5. "Gizem dizilerini sevenler mutlaka A Good Girl's Guide to Murder'ı izlemeli. Ben gerçekten çok beğendim!"
twitter.com

6.

6.
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7. "Az önce İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izlemeyi bitirdim AAAAAAAAA BAYILDIM!!"

7. "Az önce İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni izlemeyi bitirdim AAAAAAAAA BAYILDIM!!"
twitter.com

8.

8.
twitter.com

Olumlu yorumlara bakılırsa diğer kitaplar da diziye uyarlanacağa benziyor. Peki siz Netflix'te zirveye oynayan yeni diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Olumlu yorumlara bakılırsa diğer kitaplar da diziye uyarlanacağa benziyor. Peki siz Netflix'te zirveye oynayan yeni diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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