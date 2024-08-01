Netflix 'Squid Game'in İkinci Sezon Müjdesini Duyurunca X Kullanıcılarından Tepkiler Gecikmedi

Netflix'in ikinci sezonu heyecanla beklenen Güney Kore yapımı 'Squid Game'den harika bir haber geldi. Dizinin yayın tarihinin 26 Aralık olduğu duyuruldu ve bir fragman paylaşıldı. Gelin önce fragmana, sonra da hayranlardan gelen tepkilere hep birlikte bakalım.