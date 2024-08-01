Netflix 'Squid Game'in İkinci Sezon Müjdesini Duyurunca X Kullanıcılarından Tepkiler Gecikmedi
Netflix 'Squid Game'in İkinci Sezon Müjdesini Duyurunca X Kullanıcılarından Tepkiler Gecikmedi
Netflix'in ikinci sezonu heyecanla beklenen Güney Kore yapımı 'Squid Game'den harika bir haber geldi. Dizinin yayın tarihinin 26 Aralık olduğu duyuruldu ve bir fragman paylaşıldı. Gelin önce fragmana, sonra da hayranlardan gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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2021 yılında ilk sezonuyla dizi dünyasında fırtınalar estiren Güney Kore yapımı 'Squid Game'in ikinci sezonu uzun yıllardır heyecanla bekleniyordu.
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Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı Netflix yapımı diziden nihayet yayın tarihi ve fragman haberi geldi.
Gelin 'Squid Game'in fragmanına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Sizin yeni sezondan beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...
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