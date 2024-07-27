Dune Yıldızı Rebecca Ferguson, Peaky Blinders Kadrosuna Dahil Olunca Tepkiler Gecikmedi
Dune Yıldızı Rebecca Ferguson, Peaky Blinders Kadrosuna Dahil Olunca Tepkiler Gecikmedi
'Dune: Çöl Gezegeni' serisinin yıldız oyuncusu Rebecca Ferguson, Cillian Murphy'nin Tommy Shelby rolüne geri döndüğü 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosuna seçildi. Ünlü oyuncunun seçilmesi hayranlar arasında spekülasyonlara yol açtı. Gelin bu seçimin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Hayranlarının uzun zamandır beklediği 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Filme en son 'Dune: Çöl Gezegeni' serisinin yıldız oyuncusu Rebecca Ferguson katıldı.
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'Silo' ve 'Misson: Impossible' yapımlarıyla da çok beğenilen ünlü oyuncu bu filmde Tommy Shelby rolünü yeniden canlandıracak olan Cillian Murphy ile birlikte rol alacak.
'Peaky Blinders' ve Rebecca Ferguson hayranları bu haberi sevinçle karşıladı. Hayranlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda ünlü oyuncunun seçilmesini heyecan verici, harika ve olağanüstü buldu.
Tabii bu seçimin ardından bazı spekülasyonlar da aldı başını gitti. Hayranlar Ferguson'ın filmde hangi karakteri oynayacağını tartışır oldu. Spekülasyonlar özellikle onun Shelby'nin sevgilisi Grace Burgess'ı oynayacağını iddia etti.
Gelin 'Peaky Blinders' oyuncu kadrosuna seçilen Rebecca Ferguson hakkında yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.
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"Bunu beğendim"
"Grace olarak mı?"
"Harika seçim"
"Eğer Grace karakteri içinse Annabelle Wallis dizide mükemmeldi"
+1
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"Tommy'nin aşkı olmasa iyi olur"
"Peaky Blinders filminin estetik açıdan hoş olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım"
Girsin canım ne olacak...
Doğrudur...
Siz Rebecca Ferguson'ın kadroya katılmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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