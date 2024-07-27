Dune Yıldızı Rebecca Ferguson, Peaky Blinders Kadrosuna Dahil Olunca Tepkiler Gecikmedi

'Dune: Çöl Gezegeni' serisinin yıldız oyuncusu Rebecca Ferguson, Cillian Murphy'nin Tommy Shelby rolüne geri döndüğü 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosuna seçildi. Ünlü oyuncunun seçilmesi hayranlar arasında spekülasyonlara yol açtı. Gelin bu seçimin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.