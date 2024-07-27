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Dune Yıldızı Rebecca Ferguson, Peaky Blinders Kadrosuna Dahil Olunca Tepkiler Gecikmedi

Dune Yıldızı Rebecca Ferguson, Peaky Blinders Kadrosuna Dahil Olunca Tepkiler Gecikmedi

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 20:22

'Dune: Çöl Gezegeni' serisinin yıldız oyuncusu Rebecca Ferguson, Cillian Murphy'nin Tommy Shelby rolüne geri döndüğü 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosuna seçildi. Ünlü oyuncunun seçilmesi hayranlar arasında spekülasyonlara yol açtı. Gelin bu seçimin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Hayranlarının uzun zamandır beklediği 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Filme en son 'Dune: Çöl Gezegeni' serisinin yıldız oyuncusu Rebecca Ferguson katıldı.

Hayranlarının uzun zamandır beklediği 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Filme en son 'Dune: Çöl Gezegeni' serisinin yıldız oyuncusu Rebecca Ferguson katıldı.

'Silo' ve 'Misson: Impossible' yapımlarıyla da çok beğenilen ünlü oyuncu bu filmde Tommy Shelby rolünü yeniden canlandıracak olan Cillian Murphy ile birlikte rol alacak.

'Silo' ve 'Misson: Impossible' yapımlarıyla da çok beğenilen ünlü oyuncu bu filmde Tommy Shelby rolünü yeniden canlandıracak olan Cillian Murphy ile birlikte rol alacak.

'Peaky Blinders' ve Rebecca Ferguson hayranları bu haberi sevinçle karşıladı. Hayranlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda ünlü oyuncunun seçilmesini heyecan verici, harika ve olağanüstü buldu.

'Peaky Blinders' ve Rebecca Ferguson hayranları bu haberi sevinçle karşıladı. Hayranlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda ünlü oyuncunun seçilmesini heyecan verici, harika ve olağanüstü buldu.

Tabii bu seçimin ardından bazı spekülasyonlar da aldı başını gitti. Hayranlar Ferguson'ın filmde hangi karakteri oynayacağını tartışır oldu. Spekülasyonlar özellikle onun Shelby'nin sevgilisi Grace Burgess'ı oynayacağını iddia etti.

Tabii bu seçimin ardından bazı spekülasyonlar da aldı başını gitti. Hayranlar Ferguson'ın filmde hangi karakteri oynayacağını tartışır oldu. Spekülasyonlar özellikle onun Shelby'nin sevgilisi Grace Burgess'ı oynayacağını iddia etti.

Gelin 'Peaky Blinders' oyuncu kadrosuna seçilen Rebecca Ferguson hakkında yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.

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"Bunu beğendim"

"Grace olarak mı?"

"Grace olarak mı?"
twitter.com

"Harika seçim"

"Harika seçim"
twitter.com

"Eğer Grace karakteri içinse Annabelle Wallis dizide mükemmeldi"

"Eğer Grace karakteri içinse Annabelle Wallis dizide mükemmeldi"
twitter.com

+1

+1
twitter.com
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"Tommy'nin aşkı olmasa iyi olur"

"Tommy'nin aşkı olmasa iyi olur"
twitter.com

"Peaky Blinders filminin estetik açıdan hoş olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım"

"Peaky Blinders filminin estetik açıdan hoş olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım"
twitter.com

Girsin canım ne olacak...

Girsin canım ne olacak...
twitter.com

Doğrudur...

Doğrudur...
twitter.com

Siz Rebecca Ferguson'ın kadroya katılmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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