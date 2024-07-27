'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' Fragmanına İzleyenlerden Ardı Ardına Tepki Yağdı
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' Fragmanına İzleyenlerden Ardı Ardına Tepki Yağdı
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisinden yeni bir fragman sosyal medyaya yayıldı. Fragmanı izleyen dizinin hayranları ikinci sezona dair birbirinden eleştirel yorumlar yaptı. Gelin önce fragmana sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Son zamanlarda çok izlenen ama bir o kadar da eleştirilen 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon 29 Ağustos günü izleyicilerle buluşacak.
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'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' bu sezon J.R.R. Tolkien'in kötü karakteri Sauron'un Orta Dünya'nın ikinci çağını karanlığa sürüklemesini ve yeniden gücünü toplamasını ekranlara taşıyacak.
Geçtiğimiz gün San Diego'da devam eden Comic-Con fuarında diziden yeni bir fragman paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan fragmana izleyiciler tepki dolu yorumlar yaptı.
Gelin önce fragmanı izleyelim, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Sizin yeni sezonda beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun!
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