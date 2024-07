'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' Fragmanına İzleyenlerden Ardı Ardına Tepki Yağdı

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisinden yeni bir fragman sosyal medyaya yayıldı. Fragmanı izleyen dizinin hayranları ikinci sezona dair birbirinden eleştirel yorumlar yaptı. Gelin önce fragmana sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.