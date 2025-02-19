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Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.02.2025 - 18:31

Hareketli ve iniş-çıkışlı bir güne başlıyoruz! Kimilerimiz duygularıyla kimilerimiz ise maddi kaygılarıyla sınanacak. Bazı korkularla yüzleşmeye de hazır olsanız iyi edersiniz! 

Peki, 20 Şubat Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 20 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünden itibaren haftanın kalan kısmında gizli düşmanlarına karşı dikkatli olmalısın. Özellikle iş hayatında arkandan iş çeviren ve başarılarını kıskanan biri olabilir. Yeteneklerini ve başarılarını gölgeleyerek ilerlemeye çalışan bu kişi, bariz bir şekilde önünü kapatıyor da olabilir. 

Tam da bu noktada özellikle bir süredir beklediğin, ha geldi ha gelecek terfinin sallantıda kalmasının nedeni de bu kişi olabilir. Süreci hızlandırmak için ay sonuna kadar kontrolü eline almalısın. Bu duruma sinirlenmek yerine kendini ve duygularını kontrol etmeli, yaptığın her işi göstermelisin. Üzerine kimsenin imzasını atmasına izin vermeden her projeni ve fikrini sesli bir şekilde dile getirmeli, aynı zamanda yazılı olarak da kayıtlara geçirmelisin. 

Göreceksin, bu basit önlem Mart ayına kadar başarı elde etmeni sağlayacaktır. Piyasada adından söz ettirerek başka markaların ve şirketlerin de dikkatini çekebilirsin, bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni şaşırtacak ve aynı zamanda heyecanlandıracak buluşmalar yaşayabilirsin. Sevdiklerinle bir araya gelebilir, günün büyük bir kısmını sosyal hayatına odaklanarak geçirebilirsin. Bu sayede seni yoran ve zihnini meşgul eden stresten, negatif düşüncelerden ve yorgunluktan uzaklaşarak dinlenebilirsin. 

Öte yandan bu süreçte kendini de bulabilirsin! Belki sevdiklerinle yaşadığın hoş tesadüflerin etkisiyle belki de aranızda geçen diyalogların teşvikiyle hayatında değişimi arzulamaya başlayabilirsin. Yeni bir iş ve heyecanlı bir kariyer yolculuğu gündeminde yer alabilir. 

İşte bu sayede hayatına renk katacaksın. Sana motivasyon veren ilişkiler edinmeye çalış. Her geçen gün yükseldiğini ve iyileştiğini hissedeceksin. Tabii başarılı da olacaksın. Yeni bir iş için başvuru yapmaya hemen başlasan iyi edersin, önündeki fırsatları kaçırmadan harekete geçersen, değişim beklediğinden hızlı başlayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bırakmak isteyebilirsin! Her zamankinden farklı bir güne başlıyorsun. Mesela bugün, kararsız olmayacaksın. Kendinden emin ve net bir şekilde harekete geçecek, hayattan ne istediğini ise bileceksin. Güçlü bir motivasyon ile yüklerinden kurtulmanın da tam zamanı! 

Seni yoran her kim ise hayatından çıkarma cesaretini göstermelisin. Ayrılmak sana iyi gelecek, belki de henüz bilmiyorsun ama gerçek aşkı da bulmak üzeresin. Seni dibe çeken insanlardan uzaklaşarak daha güçlü ve sevgi dolu bağlar kurabilirsin. 

Benzer bir durum iş hayatında da söz konusu olacaktır. Profesyonel hayatındaki belirsizlikleri ve düzensizliği sonlandırmak üzeresin. Bunun için ortaklık ilişkilerini de gözden geçirmek isteyebilirsin. Artık kazancını bilmek, gelir - gider dengeni korumak ve sevdiğin işi yapmayı her zamankinden çok daha fazla isteyeceksin. Konfor alanından çıkmaya cesaret edersen bunu başaracaksın da! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün eğitim hayatına ve akademik konulara odaklanabilirsin. Geleceğini şekillendirmek için son derece profesyonel bir yaklaşım sergileyebilir ve rasyonel verilere göre hareket etmeyi tercih edebilirsin. 

Geleceğin için yaşadığın yerden, alıştığın düzen ve sevdiklerinden uzaklaşmayı göze almak üzeresin. Mutlu olmak kadar başarılı olmayı da isteyerek aklının seni götürdüğü yere gidebilirsin. Bu yolculuğun sonunda mutluluk da var, bizden söylemesi! 

Zira, hedeflerine yaklaşmak sana güçlü bir motivasyon ve öz güven verecek. Haliyle etrafına kolayca uyum sağlayacaksın. Belki de gerçek aşkı dahi eğitim hayatın için gittiğin yerde bulacak, aileni burada kurmayı düşüneceksin. Önünde birçok seçenek ve mutlu olmanın yol var. Her kararın güzelliklerle gelsin, bunun için tek ihtiyacın olan ise akıl ve kalp dengesini korumak! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün risk almaktan kaçınmalısın! Bir yandan adım adım yeni aya gidiyoruz, bir yandan da Balık dönemindeyiz. Yani özellikle risk alırken farkında bile olmadan hislerinle hareket edebilirsin. Haliyle yanılabilir, güç ve para kaybedebilirsin. 

İşte tam da bu yüzden, yatırım ve girişim süreçlerinde dikkatli olmalısın! Detayları göz ardı etmemeli, sözleşme ve anlaşmalardan önce rasyonel verileri inceleyerek kârlılığını değerlendirmeye almalısın. Bu aşamada ortaklık ilişkilerine de dikkat et deriz. Karşı tarafa verdiğin imtiyazlar bir süre sonra seni yorabilir. 

Tüm bunlar olurken, güzel şeyler de olmuyor değil! Duygularına kapılmanın her zamankinden kolay olduğu bu dönem aşkı bulabilirsin. Romantik bir yakınlaşma ile hislerini tamamen açabileceğin ve kendini yanında iyi hissettiğin o kişiyi tanımak üzere olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için her zamankinden farklı olabilir! Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek ve analitik veriler doğrultusunda hareket etmeye alışık olan sen duygularına kapılabilirsin. Henüz hafta bitmeden adeta bir kafa tatili moduna girmiş gibisin. 

Romantik, duygusal ve hassas bir tavırla sevdiklerine vakit ayırmayı tercih edebilirsin. Belki partnerinle baş başa bir akşam yemeği, ailecek bir sinema ya da tiyatro etkinliği da sana iyi gelecektir. Değer verdiğin insanlarla bağlarını güçlendirerek mutluluğa adım adım ilerlemeye de hazır ol... Bugün senin için bir hayli sıcak ve sevgi dolu geçecek. 

Gelelim iş hayatına! Tabi her zamanki düzenli ve disiplini de olacaksın. Ancak kafa karışıklığı ve dikkatsizlik yaşayabilirsin. Bu yüzden özellikle dikkat gerektiren ince işlere birgünlük ara versen ve günlük rutinlerine devam etsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kararsılıkların hayatını etkileyebilir! Özellikle önemli konularda ve iş hayatında karşına pek çok belirsizliğin çıkmasına neden olabilir. Bir süredir vermekte güçlük çektiğin kararlar, ertelediğin süreçler bir anda karşına çıkabilir. Hatta işler biraz karışabilir! 

Tam da bu aşamada hızlı karar vermek ve insiyatif kullanmak zorunda kalabilirsin. Lakin bu durumda çokça zorlanabilir ve hata yapmaya meyilli olabilirsin. Bu yüzden içinde bulunduğun süreci dikkatle yönetmelisin. Aklın ile kalbinin buluştuğu noktada doğru yolu bulabilirsin. Her kararını etraflıca düşünürken kararsız kaldığın anlarda kalbinin sesini de dinle.  

Kalbinin sesi demişken! Romantik konularda da hislerine kulak ver. Bitmeyen bir ilişkiyi yeniden canlandırabileceğini, aşkta gurur olmadığını unutma. Bugün belki de ayrıldığın eski partnerine ikinci bir şans vermeyi düşünebilirsin. Emin olmadan harekete geçme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün alışılmışın dışına çıkmak isteyebilirsin. Her zamankinden farklı bir heyecan ve hevesle harekete geçmeyi isteyebilir, güçlü bir yaşama arzusu ile hayatında değişiklik yapmaya odaklanabilirsin. 

Sosyal çevreni değiştirmek, taşınmak ve yeni bir düzen kurmak gündeminde yer alabilir. Bir süredir seni yoran ve üzen insanlardan uzaklaşmak istiyorsan, bugün tam zamanı. Kendine yeni bir yol çizmek için hissettiğin motivasyon ile özgürlüğüne kavuşmak üzeresin. Bu aşamada yeni düzeninin içinde kendine has şeylerin de yer alması için sanata ve hobilerine de odaklan. 

'Önce ben' diyerek ilerlediğin bir süreç başlıyor! Sosyal çevrendeki değişim kadar iş hayatındaki dönüşüm de bir hayli büyük olabilir. Yeni bir iş ve düzen kurmak için tek başına harekete geçecek cesarete sahip olabilirsin. Sadece bugünlerde gereksiz riskler almamalı, tek başına olmak yerine bir ekibin parçası olmayı da düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün geçmişle yüzleşebilirsin! Eskilerin birer birer açıldığı, geçmiş hesapların görüldüğü ve biraz da yorucu bir gün geçirebilirsin. Özellikle aile arasında bugüne kadar çokça gündeme gelen ancak bir türlü açıklığa kavuşmayan konular varsa, gerçekler su yüzüne çıkabilir. 

Gizli kalan her şey, büyük sırlar ve derinlerdeki duyguların açığa çıkması ile hayata karşı bakış açın değişebilir. Bugün çok önemli gerçekleri öğrenecek, öğrenmek için büyük bir çaba da sarf edeceksin. Başarılı olduğunda ise sadece senin hayatında değil, tüm aile üyelerinin hayatında köklü değişimler yaşanmasını göze almalısın.

Tüm bunların sonunda geçmiş seni özgürleştirebilir! Bunu hiç beklemiyorsun belki de ama öğrendiklerin ve kendine dair yaşadığın farkındalıklarla bağlılıklarından kurtulabilirsin. Bu arada kendine yeni bir düzen de kurmayı düşünmeye başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün eğitim hayatına odaklanmak isteyebilirsin. Kendini geliştirmek, yenilenmek ve öğrenmek için hızlıca harekete geçebilirsin. Bu aşamada birtakım gelecek kaygılarına odaklanabilir, uzmanlık alanın konusunda kararsızlıklar da yaşayabilirsin. 

Görünen o ki kendine bir yol çizmek istiyorsun ve bazı tereddütlerin var! Aslında bu tereddütlerin ana kaynağı Balık dönemi olabilir. Malum bir de Yeni Ay yaklaşıyor! Hal böyle olunca kafan karışabilir. Ancak kendinden endişe etmez, kararlarında ısrarcı olursan, ilerlediğin yolda başarı elde edebilirsin. Bu yüzden emin olmalısın, her ne yapıyorsan gerçekten istemelisin! 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik bir gelecek ve duygu dolu yakınlaşmalar için kalbini de açık tutmalısın. Sen aramasan da o seni bulacak. En azından hayatına girmek isteyen yabancıya temkinli de olsan bir şans verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün stresten uzaklaşmalısın! Kendine odaklanmalı, güçlenmek ve yenilenmek için harekete geçmelisin. Bu arada rutin kontrolleri ve basit bir check-up yaptırmayı da ihmal etme deriz. Özellikle bedensel anlamda hassas olduğun bu dönemde vücudunun sesini dinlemelisin. Kendini iyi hissedene kadar ne gerekiyorsa yapmalısın. 

Belki rutinlerine biraz egzersiz, sağlıklı beslenme ve meditasyon gibi ruhsal ve bedensel anlamda sana iyi gelecek şeyler de ekleyebilirsin. Bu sayede her zamankinden dinç ve huzurlu olabilirsin. 

Gelelim stresin ana kaynağına! Maddi kaygılar ve finansal sorunlar başına dert olabilir. Ama çözüme pek yakınsın. Akıllı adımlarla kârlı işlere imza atabilir, bugün maddi kazancını da artırabilirsin. 'İşte bu' dediğin fikri satmaktan korkma, göreceksin hayatındaki pek çok sorunu çözecek adım bu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yeni kararlar almalısın! Sosyal ilişkilerinden özel hayatına, iş hayatından sağlığına pek çok konuyu dikkatle düşünmelisin. Neye ihtiyacın olduğunu ise bulmalısın! 

Hayatında bir hayli hassas olduğun bir dönemden geçiyorsun. Kayıplara, sevgisizliğe, ilgisizliğe ya da başarısızlığa tahammül etmek istemediğin günlerden geçiyorsun. Bu yüzden her şeyi dikkatle değerlendirerek tam da istediğin düzeni sağlamak için elini taşın altına koymalısın. Bu sayede kontrolü eline alabilir, gücünü ve otoriteni gösterebilirsin. Hadi, gerçek potansiyelini ortaya çıkar.  

Tüm bunların yanında öz güvenini artırıp kendini iyi hissetmeni sağlayacak dokunuşlara da öncelik verebilirsin. Belki de tarzını değiştirerek hayatında fark yaratmaya başlayabilirsin. Yeni görüntünü seveceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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