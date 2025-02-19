Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünden itibaren haftanın kalan kısmında gizli düşmanlarına karşı dikkatli olmalısın. Özellikle iş hayatında arkandan iş çeviren ve başarılarını kıskanan biri olabilir. Yeteneklerini ve başarılarını gölgeleyerek ilerlemeye çalışan bu kişi, bariz bir şekilde önünü kapatıyor da olabilir.

Tam da bu noktada özellikle bir süredir beklediğin, ha geldi ha gelecek terfinin sallantıda kalmasının nedeni de bu kişi olabilir. Süreci hızlandırmak için ay sonuna kadar kontrolü eline almalısın. Bu duruma sinirlenmek yerine kendini ve duygularını kontrol etmeli, yaptığın her işi göstermelisin. Üzerine kimsenin imzasını atmasına izin vermeden her projeni ve fikrini sesli bir şekilde dile getirmeli, aynı zamanda yazılı olarak da kayıtlara geçirmelisin.

Göreceksin, bu basit önlem Mart ayına kadar başarı elde etmeni sağlayacaktır. Piyasada adından söz ettirerek başka markaların ve şirketlerin de dikkatini çekebilirsin, bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...