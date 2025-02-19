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Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Şile Yolunda Ambulanslar Olay Yerine Gitmekte Güçlük Çekti

Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Şile Yolunda Ambulanslar Olay Yerine Gitmekte Güçlük Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 18:31

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İstanbul, geçtiğimiz hafta yılın ilk karını görmüş fakat etkisi kısa sürmüştü. Şehir bugün yeniden yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Eğitim ve öğretime ara verilen ilde pek çok yol kapandı. Şile Otoyolu'nun bir bölümünde de ulaşım durdu.

Burada paylaşmıştık;

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Kar sebebiyle kapanan Şile yolunda ambulanslar olay yerine girmekte güçlük çekti.

Kar sebebiyle kapanan Şile yolunda ambulanslar olay yerine girmekte güçlük çekti.

Pek çok kişinin mahsur kaldığı o anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Pek çok kişinin mahsur kaldığı o anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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