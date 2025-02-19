Huzurevine Götürmek İstemiş: Ankara Abisi Yardım Ettiği Necla Teyze'nin Ölüm Haberini Gözyaşlarıyla Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGOgLD...
Geçtiğimiz gün Ankara’dan acı bir haber geldi. 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz (81) evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Güleryüz’ün, yangından bir önceki gün beslediği köpekleri almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği, bu haberin ise sosyal medyada yayıldığı ortaya çıktı. Güleryüz’ün evinde tüp ya da ocak kullanmadığını söyleyen hayvanseverler, olayın bir kundaklama olabileceğini belirtti.
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Yaptığı yardımlarla tanınan Ankara Abisi Yasin Oyanık, daha önce yardım elini uzattığı Necla Teyze'nin ölüm haberini gözyaşları içinde paylaştı.
Yasin Oyanık'ın Necla Teyze'yi huzurevine götürmek istediği fakat kendisinin bunu kabul etmediği ortaya çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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