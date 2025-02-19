Kundaklama Şüphesi: Hayvansever Necla Teyze Nasıl Öldü?
Kundaklama Şüphesi: Hayvansever Necla Teyze Nasıl Öldü?
Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan ve “Necla Teyze” olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz yaşadığı gecekondunun yanması sonrasında hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada sokak köpekleri karşıtı gruplar tarafından sık sık hedef gösterilen ve tehdit edilen Necla Teyze’nin ölümü şüpheli bulundu. Hayvansever kadın, son olarak belediye ekipleriyle kendi baktığı sokak hayvanları nedeniyle tartışma yaşamıştı.
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Dün akşam saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki “Necla Teyze” hayatını kaybetmişti.
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Tüm imkansızlıklarına rağmen hayvan dostu olarak bilinen yaşlı kadın, sokak hayvanları karşıtı gruplar tarafından sık sık hedef gösteriliyordu.
İşte o paylaşımlardan bazıları 👇
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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, son olarak belediye ile yaşadığı tartışma nedeniyle Necla Teyze’nin sosyal medyada tehdit edildiğini söyledi.
Evinde çıkan yangın ve ölümü şüpheli bulunan Necla Teyze ile ilgili sosyal medyada da öldürüldüğüne dair yorumlar yapılıyor 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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