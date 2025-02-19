Kundaklama Şüphesi: Hayvansever Necla Teyze Nasıl Öldü?

'Şüpheli bir yangın... Kadını bilfiil hedef gösterdiler ve kolay hedef olduğu için diri diri yaktılar. Siz sanıyorsunuz ki bu yaratıklar bugün hayvan severlerin canına kast ederken yarın herhangi bir özelliğiniz yüzünden sizin canınıza göz dikmeyecek.

Bu yaratıkları sırf asıl dertlerimizi konuşmayalım diye başımıza saldılar. O kadar büyük bir nefret körüklediler ki insanlar mahallelerde birilerinin hayvanını zehirliyor, sokaktaki hayvanlara zarar veriyor, besleme yapanları tartaklıyor ve çok daha fazlası.

Güsoder, havrita gibi nefret odakları, hükümetin bizzat bu işten sorumlu görevlileri bu duruma gelmemizin birincil sorumluları. Sonunda başımıza gelecekler hiçbirimizin faydasına olmayacak.'