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Kundaklama Şüphesi: Hayvansever Necla Teyze Nasıl Öldü?

Kundaklama Şüphesi: Hayvansever Necla Teyze Nasıl Öldü?

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 16:14

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan ve “Necla Teyze” olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz yaşadığı gecekondunun yanması sonrasında hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada sokak köpekleri karşıtı gruplar tarafından sık sık hedef gösterilen ve tehdit edilen Necla Teyze’nin ölümü şüpheli bulundu. Hayvansever kadın, son olarak belediye ekipleriyle kendi baktığı sokak hayvanları nedeniyle tartışma yaşamıştı.

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Dün akşam saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki “Necla Teyze” hayatını kaybetmişti.

Dün akşam saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki “Necla Teyze” hayatını kaybetmişti.

Tüm detaylar ve yangından görüntüler 👇

Tüm imkansızlıklarına rağmen hayvan dostu olarak bilinen yaşlı kadın, sokak hayvanları karşıtı gruplar tarafından sık sık hedef gösteriliyordu.

Tüm imkansızlıklarına rağmen hayvan dostu olarak bilinen yaşlı kadın, sokak hayvanları karşıtı gruplar tarafından sık sık hedef gösteriliyordu.

İşte o paylaşımlardan bazıları 👇

İşte o paylaşımlardan bazıları 👇

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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, son olarak belediye ile yaşadığı tartışma nedeniyle Necla Teyze’nin sosyal medyada tehdit edildiğini söyledi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, son olarak belediye ile yaşadığı tartışma nedeniyle Necla Teyze’nin sosyal medyada tehdit edildiğini söyledi.

Evinde çıkan yangın ve ölümü şüpheli bulunan Necla Teyze ile ilgili sosyal medyada da öldürüldüğüne dair yorumlar yapılıyor 👇

Evinde çıkan yangın ve ölümü şüpheli bulunan Necla Teyze ile ilgili sosyal medyada da öldürüldüğüne dair yorumlar yapılıyor 👇
twitter.com

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twitter.com

'Altındağ Belediyesi zorla köpeklerini alırken tepki gösteren kadın akşam gecekondusunda çıkan yangında vefat etti

Kadınla ilgili paylaşılan postlar mide bulandırıcı

Bu tip hastalık derecesinde kötü insanların gazıyla hayvan katliamı yasası çıktı ve devlet işi gücü bıraktı köpeklerin peşinde

Aferin!'

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'Şüpheli bir yangın... Kadını bilfiil hedef gösterdiler ve kolay hedef olduğu için diri diri yaktılar. Siz sanıyorsunuz ki bu yaratıklar bugün hayvan severlerin canına kast ederken yarın herhangi bir özelliğiniz yüzünden sizin canınıza göz dikmeyecek.

Bu yaratıkları sırf asıl dertlerimizi konuşmayalım diye başımıza saldılar. O kadar büyük bir nefret körüklediler ki insanlar mahallelerde birilerinin hayvanını zehirliyor, sokaktaki hayvanlara zarar veriyor, besleme yapanları tartaklıyor ve çok daha fazlası.

Güsoder, havrita gibi nefret odakları, hükümetin bizzat bu işten sorumlu görevlileri bu duruma gelmemizin birincil sorumluları. Sonunda başımıza gelecekler hiçbirimizin faydasına olmayacak.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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