Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat 2025 Perşembe Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat 2025 Perşembe Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırmaya devam ederken öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soru şu: Yarın okullar tatil mi? Peki, 20 Şubat 2025 Perşembe günü hangi illerde eğitime ara verildi? İşte, resmi açıklamalar doğrultusunda okulları tatil eden şehirler...
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İstanbul’da 20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil mi?
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Valilik açıklamasında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiği belirtildi.
Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?
Ordu'da Kar Tatili Olan İlçeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen güncel verilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesi bekleniyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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