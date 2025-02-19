Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat 2025 Perşembe Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitim öğretime tamamen ara verildiği belirtildi.

Bunun yanında Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.