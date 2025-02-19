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Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat 2025 Perşembe Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 20 Şubat 2025 Perşembe Günü Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 18:33

Soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırmaya devam ederken öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soru şu: Yarın okullar tatil mi? Peki, 20 Şubat 2025 Perşembe günü hangi illerde eğitime ara verildi? İşte, resmi açıklamalar doğrultusunda okulları tatil eden şehirler...

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İstanbul’da 20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil mi?

İstanbul’da 20 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

20 Şubat 2025 Perşembe günü, Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İşte, valiliklerin resmi açıklamalarına göre okulların tatil edildiği şehirler:

  • İstanbul: Tüm eğitim kurumlarında 1 gün tatil.

  • Muş: Üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarında tatil.

  • Ordu: 13 ilçede tamamen, 6 ilçede ise kısmen tatil.

  • Siirt: Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

  • Kırklareli (Vize ilçesi): Tüm eğitim kurumlarında tatil.

Ordu'da Kar Tatili Olan İlçeler

Ordu'da Kar Tatili Olan İlçeler

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitim öğretime tamamen ara verildiği belirtildi.

Bunun yanında Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen güncel verilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen güncel verilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesi bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, gün içinde valiliklerin ve resmi kurumların duyurularını takip ederek kendi illerindeki tatil durumunu öğrenebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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