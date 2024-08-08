Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Başrolde Oynadığı Netflix'in Şahmaran Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler

Netflix'in heyecanla beklenen 'Şahmaran' dizisi bugün (8 Ağustos) gösterime girdi. Peki Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in bu destansı hikayeye geri dönüşüne ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.