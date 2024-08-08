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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Başrolde Oynadığı Netflix'in Şahmaran Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Başrolde Oynadığı Netflix'in Şahmaran Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 12:15

Netflix'in heyecanla beklenen 'Şahmaran' dizisi bugün (8 Ağustos) gösterime girdi. Peki Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in bu destansı hikayeye geri dönüşüne ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.

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Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in oynadığı 'Şahmaran' bugün (8 Ağustos) ikinci sezonuyla Netflix'te gösterime girdi.

Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in oynadığı 'Şahmaran' bugün (8 Ağustos) ikinci sezonuyla Netflix'te gösterime girdi.

6 bölümden oluşan 'Şahmaran'ın ikinci sezonu, Şahsu'nun bedeninde Şahmaran'ın uyanışıyla devam ediyor ve Lilith ihanetin intikamını almak için geri dönüyor.

6 bölümden oluşan 'Şahmaran'ın ikinci sezonu, Şahsu'nun bedeninde Şahmaran'ın uyanışıyla devam ediyor ve Lilith ihanetin intikamını almak için geri dönüyor.

Dizide Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'e Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan ve Saadet Işıl Aksoy gibi oyuncular eşlik ediyor.

Dizide Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'e Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan ve Saadet Işıl Aksoy gibi oyuncular eşlik ediyor.

İlk sezonu izleyenler uzun zamandır ikinci sezonun gelmesini bekliyordu. Nihayet o gün gelip çattığına göre gelin hep birlikte Şahsu ve Maran'ı, yani 'Şahmaran'ı izleyenlerin yeni sezona verdiği tepkilere hep birlikte bakalım.

İlk sezonu izleyenler uzun zamandır ikinci sezonun gelmesini bekliyordu. Nihayet o gün gelip çattığına göre gelin hep birlikte Şahsu ve Maran'ı, yani 'Şahmaran'ı izleyenlerin yeni sezona verdiği tepkilere hep birlikte bakalım.

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