Özgür Demirtaş Furkan Bölükbaşı'nın Yetişkin İçerikli Tarayıcı Geçmişini Diline Doladı
Özgür Demirtaş Furkan Bölükbaşı'nın Yetişkin İçerikli Tarayıcı Geçmişini Diline Doladı
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Özgür Demirtaş bugün Google arama geçmişini yayınladı.
Bu ezeli düşmanı Furkan Bölükbaşı'na bir göndermeydi.
Türbanlı Simge ile başlayan link dikkatli gözlerden kaçmadı.
Kendisi bir açıklama yapsa da...
Demirtaş olayı kısa bir tweetle sonlandırdı.
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