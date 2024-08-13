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Özgür Demirtaş Furkan Bölükbaşı'nın Yetişkin İçerikli Tarayıcı Geçmişini Diline Doladı

Özgür Demirtaş Furkan Bölükbaşı'nın Yetişkin İçerikli Tarayıcı Geçmişini Diline Doladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.08.2024 - 19:36

Twitter muhaliflerin 'aktroll' olarak nitelendirdiği hükümet yanlılarıyla amansız tartışmaların döndüğü bir platforma dönüştü. Herkes birbirinin açığını arıyor. Ancak şeriat savunuculuğuyla tanınan Furkan Bölükbaşı'nın yaptığı yayında çıkan bir detay ortalığı karıştırdı.

Bölükbaşı ve Demirtaş arasında uzun süredir bir gerginlik vardı.

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Özgür Demirtaş bugün Google arama geçmişini yayınladı.

Özgür Demirtaş bugün Google arama geçmişini yayınladı.

Bu ezeli düşmanı Furkan Bölükbaşı'na bir göndermeydi.

Türbanlı Simge ile başlayan link dikkatli gözlerden kaçmadı.

Türbanlı Simge ile başlayan link dikkatli gözlerden kaçmadı.

Kendisi bir açıklama yapsa da...

Kendisi bir açıklama yapsa da...
twitter.com

Demirtaş olayı kısa bir tweetle sonlandırdı.

Demirtaş olayı kısa bir tweetle sonlandırdı.
twitter.com
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