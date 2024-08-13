Özgür Demirtaş Furkan Bölükbaşı'nın Yetişkin İçerikli Tarayıcı Geçmişini Diline Doladı

Twitter muhaliflerin 'aktroll' olarak nitelendirdiği hükümet yanlılarıyla amansız tartışmaların döndüğü bir platforma dönüştü. Herkes birbirinin açığını arıyor. Ancak şeriat savunuculuğuyla tanınan Furkan Bölükbaşı'nın yaptığı yayında çıkan bir detay ortalığı karıştırdı.