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Özgür Demirtaş'tan Kendisine Troll Diyen Furkan Bölükbaşı'na Cevap Gecikmedi

Özgür Demirtaş'tan Kendisine Troll Diyen Furkan Bölükbaşı'na Cevap Gecikmedi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.08.2024 - 17:50

Twitter sosyal bir mecra olduğu gibi aynı anda bir politik savaş alanı. Birbirleri hakkında iddialarda bulunanlar, alıntılayarak laf sokanlar, geçmiş defterleri açanlar derken sitede siyasi kavga dövüş eksik olmuyor. Bu kavgaların en sert cephelerinden biri de Ekonomist Özgür Demirtaş ve kendisinin aktroll olarak çağırdığı Erdoğan'a yakın profiller. Demirtaş bu konuyla ilgili son yazım dedi ve verdi veriştirdi.

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Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt hariç pek çok kişinin tanıdığı bir isim.

Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt hariç pek çok kişinin tanıdığı bir isim.
twitter.com

Son videosunda da Özgür Demirtaş hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Son videosunda da Özgür Demirtaş hakkında bazı iddialar ortaya attı.
twitter.com

Demirtaş ise bu iddialara çok sinirlenmiş olacak ki uzun bir yanıt yanıtladı.

Demirtaş ise bu iddialara çok sinirlenmiş olacak ki uzun bir yanıt yanıtladı.

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Maddeleri dizdi.

Maddeleri dizdi.
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Son yanıtım dedi.

Son yanıtım dedi.

İddiaları yanıtladı.

İddiaları yanıtladı.

Hem de tek tek...

Hem de tek tek...

Ve Bölükbaşı'na geçtiğimiz gün üzerine yapışan o sözle hitap etti.

Ve Bölükbaşı'na geçtiğimiz gün üzerine yapışan o sözle hitap etti.

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Ardından Ak Partili vatandaşlara seslendi.

Ardından Ak Partili vatandaşlara seslendi.

Hükümete de bir çağrıda bulundu.

Hükümete de bir çağrıda bulundu.

Ardından kendisiyle uğraşan profilleri bir görselle ifşa etti.

Ardından kendisiyle uğraşan profilleri bir görselle ifşa etti.

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