Özgür Demirtaş'tan Kendisine Troll Diyen Furkan Bölükbaşı'na Cevap Gecikmedi
Özgür Demirtaş'tan Kendisine Troll Diyen Furkan Bölükbaşı'na Cevap Gecikmedi
Twitter sosyal bir mecra olduğu gibi aynı anda bir politik savaş alanı. Birbirleri hakkında iddialarda bulunanlar, alıntılayarak laf sokanlar, geçmiş defterleri açanlar derken sitede siyasi kavga dövüş eksik olmuyor. Bu kavgaların en sert cephelerinden biri de Ekonomist Özgür Demirtaş ve kendisinin aktroll olarak çağırdığı Erdoğan'a yakın profiller. Demirtaş bu konuyla ilgili son yazım dedi ve verdi veriştirdi.
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Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt hariç pek çok kişinin tanıdığı bir isim.
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Son videosunda da Özgür Demirtaş hakkında bazı iddialar ortaya attı.
Demirtaş ise bu iddialara çok sinirlenmiş olacak ki uzun bir yanıt yanıtladı.
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Maddeleri dizdi.
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Son yanıtım dedi.
İddiaları yanıtladı.
Hem de tek tek...
Ve Bölükbaşı'na geçtiğimiz gün üzerine yapışan o sözle hitap etti.
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Ardından Ak Partili vatandaşlara seslendi.
Hükümete de bir çağrıda bulundu.
Ardından kendisiyle uğraşan profilleri bir görselle ifşa etti.
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