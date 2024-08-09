Özgür Demirtaş'tan Kendisine Troll Diyen Furkan Bölükbaşı'na Cevap Gecikmedi

Twitter sosyal bir mecra olduğu gibi aynı anda bir politik savaş alanı. Birbirleri hakkında iddialarda bulunanlar, alıntılayarak laf sokanlar, geçmiş defterleri açanlar derken sitede siyasi kavga dövüş eksik olmuyor. Bu kavgaların en sert cephelerinden biri de Ekonomist Özgür Demirtaş ve kendisinin aktroll olarak çağırdığı Erdoğan'a yakın profiller. Demirtaş bu konuyla ilgili son yazım dedi ve verdi veriştirdi.