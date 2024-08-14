Twitter'da Yedikleri En Anlamsız Linçleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Linç edilmek sosyal medyaya kadar ciddi bir kavramdı ama sosyal medyanın yayılmasıyla bu kavramın da anlamı değişime uğradı. Yaptığımız bir paylaşımın altına gelen gereğinden fazla tepkiye linç demeye başladık. Peki yenilen en saçma linç ne? Yiyenler anlattı.