Twitter'da Yedikleri En Anlamsız Linçleri Paylaşarak Güldüren Kişiler
Twitter'da Yedikleri En Anlamsız Linçleri Paylaşarak Güldüren Kişiler
Linç edilmek sosyal medyaya kadar ciddi bir kavramdı ama sosyal medyanın yayılmasıyla bu kavramın da anlamı değişime uğradı. Yaptığımız bir paylaşımın altına gelen gereğinden fazla tepkiye linç demeye başladık. Peki yenilen en saçma linç ne? Yiyenler anlattı.
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Soru şöyleydi 👇
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Yanıtlar şöyle...
Geçmiş olsun.
Soğan kıraydın.
🤔
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👇
🤔
Bu çok acayip bir kafaymış.
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Kapatalım.
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