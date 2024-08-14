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Twitter'da Yedikleri En Anlamsız Linçleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Twitter'da Yedikleri En Anlamsız Linçleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.08.2024 - 14:00

Linç edilmek sosyal medyaya kadar ciddi bir kavramdı ama sosyal medyanın yayılmasıyla bu kavramın da anlamı değişime uğradı. Yaptığımız bir paylaşımın altına gelen gereğinden fazla tepkiye linç demeye başladık. Peki yenilen en saçma linç ne? Yiyenler anlattı.

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Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇
twitter.com

Yanıtlar şöyle...

Yanıtlar şöyle...
twitter.com

Geçmiş olsun.

Geçmiş olsun.
twitter.com

Soğan kıraydın.

Soğan kıraydın.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Bu çok acayip bir kafaymış.

Bu çok acayip bir kafaymış.
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Kapatalım.

Kapatalım.
twitter.com

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