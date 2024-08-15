Üniversite WhatsApp Gruplarına Gelen Birbirinden Abuk Mesajlar
Üniversite WhatsApp Gruplarına Gelen Birbirinden Abuk Mesajlar
Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla ışık hızında yeniler için gruplar açıldı. Tabii bilgi alıp çevre edinmek isteyen de var, hava atmak isterken kendini rezil edenler de... Bakalım gruplara neler düşmüş?
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Başlayalım.
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Anlık atanlar...
En cool sensin kardeşim.
Az sabır...
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Benekli Ayhan sen misin?
Böyle efsaneler de olmuş.
Direkt kataloglar var.
Amacı belli en azından
🤔
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