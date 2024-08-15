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Üniversite WhatsApp Gruplarına Gelen Birbirinden Abuk Mesajlar

Üniversite WhatsApp Gruplarına Gelen Birbirinden Abuk Mesajlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.08.2024 - 13:36

Yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla ışık hızında yeniler için gruplar açıldı. Tabii bilgi alıp çevre edinmek isteyen de var, hava atmak isterken kendini rezil edenler de... Bakalım gruplara neler düşmüş?

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Anlık atanlar...

Anlık atanlar...
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En cool sensin kardeşim.

En cool sensin kardeşim.
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Az sabır...

Az sabır...
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Benekli Ayhan sen misin?

Benekli Ayhan sen misin?
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Böyle efsaneler de olmuş.

Böyle efsaneler de olmuş.
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Direkt kataloglar var.

Direkt kataloglar var.
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Amacı belli en azından

Amacı belli en azından
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🤔

🤔
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