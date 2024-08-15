İstanbul'da Üniversite Kazananlara Altın (!) Niteliğinde Tavsiye Veren Kişiler
İstanbul'da Üniversite Kazananlara Altın (!) Niteliğinde Tavsiye Veren Kişiler
57 adet üniversitesiyle İstanbul dev bir eğitim kenti. Haliyle binlerce öğrenci İstanbul'u üniversite için tercih ediyor. Ancak şehir dışından gelenler için dev metropol dev bir soru işareti. Kalınacak yerler, gezilecek yerler, ulaşım, yurt derken İstanbul kazanan öğrenciler kendini yoğun bir araştırmanın içerisinde bulabiliyor.
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Bir Twitter kullanıcısı da yeni başlayanlar için İstanbul rehberi paylaştı.
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Tabii bu tavsiyeler ağır miktarda ironi içeriyordu.
Ardından yeni tavsiyeler geldi.
Tavsiyeler bitmedi.
Biraz da kültür turları...
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Esnaf da önemli.
Kesinlikle!
Çok net!
İyi tavsiye!
Sizin önerileriniz var mı?
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