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İstanbul'da Üniversite Kazananlara Altın (!) Niteliğinde Tavsiye Veren Kişiler

İstanbul'da Üniversite Kazananlara Altın (!) Niteliğinde Tavsiye Veren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.08.2024 - 17:37

57 adet üniversitesiyle İstanbul dev bir eğitim kenti. Haliyle binlerce öğrenci İstanbul'u üniversite için tercih ediyor. Ancak şehir dışından gelenler için dev metropol dev bir soru işareti. Kalınacak yerler, gezilecek yerler, ulaşım, yurt derken İstanbul kazanan öğrenciler kendini yoğun bir araştırmanın içerisinde bulabiliyor.

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Bir Twitter kullanıcısı da yeni başlayanlar için İstanbul rehberi paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı da yeni başlayanlar için İstanbul rehberi paylaştı.
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Tabii bu tavsiyeler ağır miktarda ironi içeriyordu.

Tabii bu tavsiyeler ağır miktarda ironi içeriyordu.
twitter.com

Ardından yeni tavsiyeler geldi.

Ardından yeni tavsiyeler geldi.
twitter.com

Tavsiyeler bitmedi.

Tavsiyeler bitmedi.
twitter.com

Biraz da kültür turları...

Biraz da kültür turları...
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Esnaf da önemli.

Esnaf da önemli.
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Kesinlikle!

Kesinlikle!
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Çok net!

Çok net!
twitter.com

İyi tavsiye!

İyi tavsiye!
twitter.com

Sizin önerileriniz var mı?

Sizin önerileriniz var mı?
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