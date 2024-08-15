İstanbul'da Üniversite Kazananlara Altın (!) Niteliğinde Tavsiye Veren Kişiler

57 adet üniversitesiyle İstanbul dev bir eğitim kenti. Haliyle binlerce öğrenci İstanbul'u üniversite için tercih ediyor. Ancak şehir dışından gelenler için dev metropol dev bir soru işareti. Kalınacak yerler, gezilecek yerler, ulaşım, yurt derken İstanbul kazanan öğrenciler kendini yoğun bir araştırmanın içerisinde bulabiliyor.