Dilan Polat'ın Tahliye Kararını Mizahi Açıdan Ele Alan Twitter Kullanıcıları
Dilan Polat'ın Tahliye Kararını Mizahi Açıdan Ele Alan Twitter Kullanıcıları
Dilan Polat hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkmasının ardından ülkenin bir numaralı gündemi bu hukuk kararı oldu. Eleştirenler de oldu diğer tutukluluk kararlarıyla kıyaslayanlar da... İşin bir de ironik kısmı var ve Twitter'daki goygoycular bu gollük pası boş geçmedi.
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Lüks araçlar akıllara geldi.
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Sevinenler de oldu.
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