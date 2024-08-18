Bulaşık Yıkamamak İçin Tabağı Çöpe Atandan Laktoz İntoleransına İsim Verene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bulaşık Yıkamamak İçin Tabağı Çöpe Atandan Laktoz İntoleransına İsim Verene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Işık hızında geçen bir Ağustos ayında, yine bir haftanın sonuna geldik. Bakalım haftanın son gününde kimler X'de yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Herkesten beklenir de Yılmaz Erdoğan şaşırttı.
3. Tamamen aynı his 👌
4. Bir tur da bu açıdan bakalım;
5. Dolapta yiyecek bir şey olduğu için de gerekebiliyor bazen...
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6. 👇
8. 👇
9. Gelmişken evin de bir kabasını alsın mı?
10. Ya da Mabel Matiz klibinde?
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11. 👇
12. Sıkıntı böyle giderilir çünkü 😏
13. Yarın görüşürüz 👋
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