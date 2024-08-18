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Bulaşık Yıkamamak İçin Tabağı Çöpe Atandan Laktoz İntoleransına İsim Verene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bulaşık Yıkamamak İçin Tabağı Çöpe Atandan Laktoz İntoleransına İsim Verene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 18:35

Işık hızında geçen bir Ağustos ayında, yine bir haftanın sonuna geldik. Bakalım haftanın son gününde kimler X'de yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Herkesten beklenir de Yılmaz Erdoğan şaşırttı.

2. Herkesten beklenir de Yılmaz Erdoğan şaşırttı.
twitter.com

3. Tamamen aynı his 👌

3. Tamamen aynı his 👌
twitter.com

4. Bir tur da bu açıdan bakalım;

4. Bir tur da bu açıdan bakalım;
twitter.com

5. Dolapta yiyecek bir şey olduğu için de gerekebiliyor bazen...

5. Dolapta yiyecek bir şey olduğu için de gerekebiliyor bazen...
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Yine de akımın en güzeli 😻

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. Gelmişken evin de bir kabasını alsın mı?

9. Gelmişken evin de bir kabasını alsın mı?
twitter.com

10. Ya da Mabel Matiz klibinde?

10. Ya da Mabel Matiz klibinde?
twitter.com
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11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. Sıkıntı böyle giderilir çünkü 😏

12. Sıkıntı böyle giderilir çünkü 😏
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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