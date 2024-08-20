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Üniversite Hayatlarında Yaşadıklarını Anlatarak Güldüren Kişiler

Üniversite Hayatlarında Yaşadıklarını Anlatarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.08.2024 - 15:42

Eğer genç yaşta kazanıp farklı da bir şehre yerleştiyseniz üniversite süreci alışması zor bir durum oluyor. Farklı insanlar, farklı kurallar, farklı ortamlar da daha önceki eğitim hayatımızdan çok daha farklı şeyleri tecrübe etmemize neden olabiliyor. Twitter'da da üniversite anıları soruldu. Yüzlerce kişi yaşadıklarını açık seçik anlattı.

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Bakalım kim ne demiş?
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