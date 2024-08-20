Üniversite Hayatlarında Yaşadıklarını Anlatarak Güldüren Kişiler

Eğer genç yaşta kazanıp farklı da bir şehre yerleştiyseniz üniversite süreci alışması zor bir durum oluyor. Farklı insanlar, farklı kurallar, farklı ortamlar da daha önceki eğitim hayatımızdan çok daha farklı şeyleri tecrübe etmemize neden olabiliyor. Twitter'da da üniversite anıları soruldu. Yüzlerce kişi yaşadıklarını açık seçik anlattı.