Babaların Köy Takıntısından Dilan Polat'ın İlk Hikayesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Babaların Köy Takıntısından Dilan Polat'ın İlk Hikayesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi gününü kimler şenlendirmiş, en komik tweetlere kimler imza atmış?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Malum gündem olmazsa olmazımız.
Ne günlerdi...
👇
Dünyanın en Fatih insanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ucuz yırtmışlar.
Acayip rahatsız etti.
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın