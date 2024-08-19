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Babaların Köy Takıntısından Dilan Polat'ın İlk Hikayesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Babaların Köy Takıntısından Dilan Polat'ın İlk Hikayesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.08.2024 - 18:15

Bakalım Pazartesi gününü kimler şenlendirmiş, en komik tweetlere kimler imza atmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Malum gündem olmazsa olmazımız.

Malum gündem olmazsa olmazımız.
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Ne günlerdi...

Ne günlerdi...
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👇

👇
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Dünyanın en Fatih insanı.

Dünyanın en Fatih insanı.
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Ucuz yırtmışlar.

Ucuz yırtmışlar.
twitter.com
twitter.com

Acayip rahatsız etti.

Acayip rahatsız etti.
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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