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'Bu Odayla Ne Yapardınız?' Sorusuna Verdikleri Komik Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar

'Bu Odayla Ne Yapardınız?' Sorusuna Verdikleri Komik Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:52

Twitter'da (X) bir kullanıcı, boş bir oda paylaşarak 'Bu odayla ne yapardınız?' diye sordu. Gelen cevaplarsa hem güldürdü hem düşündürdü.

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Bir kullanıcı, 'Bu odayı nasıl değerlendirirsiniz?' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Birçok kullanıcı da yaratıcı fikirlerini şu şekilde söyledi...👇

Birçok kullanıcı da yaratıcı fikirlerini şu şekilde söyledi...👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com
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Siz bu odayla ne yapardınız?

Siz bu odayla ne yapardınız?
twitter.com

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