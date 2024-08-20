'Bu Odayla Ne Yapardınız?' Sorusuna Verdikleri Komik Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar
'Bu Odayla Ne Yapardınız?' Sorusuna Verdikleri Komik Cevaplarla Herkesi Güldüren Kullanıcılar
Twitter'da (X) bir kullanıcı, boş bir oda paylaşarak 'Bu odayla ne yapardınız?' diye sordu. Gelen cevaplarsa hem güldürdü hem düşündürdü.
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Birçok kullanıcı da yaratıcı fikirlerini şu şekilde söyledi...👇
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Siz bu odayla ne yapardınız?
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