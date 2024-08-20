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Aslında Bir Sebebi Varmış! Kar Taneleri Neden Altıgen Şeklindedir?

Aslında Bir Sebebi Varmış! Kar Taneleri Neden Altıgen Şeklindedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 16:43

Kar tanelerinin altıgen olmasının aslında bilimsel bir açıklaması var. Peki bunun nedenini hiç merak etmiş miydiniz? Cevabınız 'Evet' ise sizleri şöyle alalım...👇

Kaynak: https://www.noaa.gov/stories/how-do-s...
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Kar tanelerinin neden altıgen olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Aslında bunun mantıklı bir açıklaması var.

Kar tanelerinin neden altıgen olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Aslında bunun mantıklı bir açıklaması var.

Bir kar tanesi, aşırı soğuk bir su damlasının gökyüzünde bir polen veya toz partikülüne tutunarak donmasıyla oluşmaya başlar.

Bir kar tanesi, aşırı soğuk bir su damlasının gökyüzünde bir polen veya toz partikülüne tutunarak donmasıyla oluşmaya başlar.

Bu olay, bir buz kristalinin meydana gelmesine yol açar. Kristal, yere doğru süzülürken, su buharı ana kristalin üzerine donarak kar tanesinin altı kolunu oluşturur.

Kısaca bu şekilde. Peki bilimsel olarak açıklayacak olursak...

Kısaca bu şekilde. Peki bilimsel olarak açıklayacak olursak...

Kar tanelerini oluşturan buz kristalleri, su moleküllerinin kristalleşme olarak bilinen süreçte belirli alanlara yerleşerek düzenli bir yapı oluşturmasından dolayı simetrik ya da desenli bir şekil alır. Bu süreç, altıgen bir kar tanesinin oluşumunu sağlar.

Bir buz kristalinin temel şeklini belirleyen en önemli faktör, kristalin oluştuğu sıcaklık ve daha az ölçüde havanın nem oranıdır. Örneğin, -5 derecede uzun, iğne benzeri kristaller oluşurken, -15 derecede çok düz, tabaka benzeri kristaller ortaya çıkar.

Bir kar tanesinin tek bir kolunun karmaşık yapısı, tüm buz kristalinin yere düşerken karşılaştığı atmosferik koşullara bağlıdır. Kristal, kollarını belli bir şekilde geliştirmeye başlar ancak çevredeki sıcaklık veya nemdeki hafif değişiklikler nedeniyle sadece saniyeler içinde farklı bir şekilde büyümeye devam edebilir.

Bir kar tanesinin tek bir kolunun karmaşık yapısı, tüm buz kristalinin yere düşerken karşılaştığı atmosferik koşullara bağlıdır. Kristal, kollarını belli bir şekilde geliştirmeye başlar ancak çevredeki sıcaklık veya nemdeki hafif değişiklikler nedeniyle sadece saniyeler içinde farklı bir şekilde büyümeye devam edebilir.
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Altıgen şekil her zaman korunur ancak buz kristali ve kolları yeni yönlerde dallanabilir. Her kol aynı atmosferik koşullara maruz kaldığından, birbirine benzer şekilde görünür.

Altıgen şekil her zaman korunur ancak buz kristali ve kolları yeni yönlerde dallanabilir. Her kol aynı atmosferik koşullara maruz kaldığından, birbirine benzer şekilde görünür.

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