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Kova Ne Alaka? Bir Kullanıcı Aşklarına Sahip Çıkan En Karakterli Burçların Listesini Paylaştı

Kova Ne Alaka? Bir Kullanıcı Aşklarına Sahip Çıkan En Karakterli Burçların Listesini Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 23:21

Bir kullanıcı, aşklarına en çok sahip çıkan karakterli burçların listesini paylaştı. Kova, Boğa ve İkizler ilk üçte yer aldı.

Listenin tamamı için, buyurun👇

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Sizler de takdir edersiniz ki bazı burçlar aşkta iyiyken bazıları da yüzümüzü kara çıkarıyor.

Sizler de takdir edersiniz ki bazı burçlar aşkta iyiyken bazıları da yüzümüzü kara çıkarıyor.

Bir kullanıcı, aşkına en güzel sahip çıkan burçların sıralamasını bu şekilde paylaştı. Kova, Boğa ve İkizler ilk üçte yer aldı.

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu sıralama hakkında? Gelin beraber bakalım...

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu sıralama hakkında? Gelin beraber bakalım...
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