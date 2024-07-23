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Yeni Yapılan Bir Astroloji Araştırmasına Göre En Çok Aldatan Burçlar Açıklandı!

Yeni Yapılan Bir Astroloji Araştırmasına Göre En Çok Aldatan Burçlar Açıklandı!

burç Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 19:20

Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında ilginç bir anket yapıldı. Ankete göre ise en çok aldatan burçlar açıklandı. Koç, Oğlak ve İkizler en çok aldatan listesinin başında gelen üç burç oldu.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında ilginç bir anket yapıldı. Ankete göre ise en çok aldatan burçlar açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında ilginç bir anket yapıldı. Ankete göre ise en çok aldatan burçlar açıklandı.

Çalışmayı yürüten kişiler, “Astroloji, gizemi ve cazibesiyle, kişiliklerimiz, davranışlarımız ve hatta ilişkilerimiz hakkında içgörüler sunarak uzun zamandır hayal gücümüzü ele geçirmiştir.” diyor.

Çalışmayı yürüten kişiler, “Astroloji, gizemi ve cazibesiyle, kişiliklerimiz, davranışlarımız ve hatta ilişkilerimiz hakkında içgörüler sunarak uzun zamandır hayal gücümüzü ele geçirmiştir.” diyor.

Bu çalışmaya göre burçların aldatma oranları şu şekilde👇

Bu çalışmaya göre burçların aldatma oranları şu şekilde👇

  • Koç - Yüzde 21

  • Oğlak - Yüzde 14

  • İkizler - Yüzde 11

  • Aslan - Yüzde 8

  • Akrep - Yüzde 8

  • Kova - Yüzde 7

  • Terazi - Yüzde 7

  • Yay - Yüzde 6

  • Balık - Yüzde 6

  • Yengeç - Yüzde 5

  • Başak - Yüzde 4

  • Boğa - Yüzde 3

Yani özetle...

Yani özetle...

“Dürtüsel Koç burçları burçların gözü pekleridir. Sınırsız enerjileri ve heyecana olan düşkünlükleriyle her zaman bir sonraki heyecanın peşinden koşarlar, bu da onları doğrudan şehvetin kollarına sürükleme olasılığını artırır. Sadık ve güvenilir Boğa, bağlılığın sembolüdür. Küçük bir merakın onları bağlılık yolundan saptırmasına izin vermezler. Bu yüzden, eğer Boğa burcundan bir partneriniz varsa, ona sıkı sıkı sarılın, onlar sonsuza kadar sadıktırlar!”

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