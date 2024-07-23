Yeni Yapılan Bir Astroloji Araştırmasına Göre En Çok Aldatan Burçlar Açıklandı!
Yeni Yapılan Bir Astroloji Araştırmasına Göre En Çok Aldatan Burçlar Açıklandı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında ilginç bir anket yapıldı. Ankete göre ise en çok aldatan burçlar açıklandı. Koç, Oğlak ve İkizler en çok aldatan listesinin başında gelen üç burç oldu.
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Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında ilginç bir anket yapıldı. Ankete göre ise en çok aldatan burçlar açıklandı.
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Çalışmayı yürüten kişiler, “Astroloji, gizemi ve cazibesiyle, kişiliklerimiz, davranışlarımız ve hatta ilişkilerimiz hakkında içgörüler sunarak uzun zamandır hayal gücümüzü ele geçirmiştir.” diyor.
Bu çalışmaya göre burçların aldatma oranları şu şekilde👇
Yani özetle...
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