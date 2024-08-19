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Uçuş Görevlisi Yolcuların Sık Yaptığı Bilet Hilesi Konusunda Uyardı: 'Kara Listeye Alınabilirsiniz'

Uçuş Görevlisi Yolcuların Sık Yaptığı Bilet Hilesi Konusunda Uyardı: 'Kara Listeye Alınabilirsiniz'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 23:58

Bir uçuş görevlisi, bilet alırken kullanılan bir hileyi açıkladı. Bu hile 'skiplagging' olarak biliniyor ve bilet fiyatlarını düşürmek için kullanılıyor. Ancak, bu yöntemi kullanırsanız kara listeye alınma ihtimaliniz var!

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Kaynak: https://www.newsweek.com/flight-atten...

Bir uçuş görevlisi bilet alırken bazı kullanıcıların yaptığı bir hileden bahsetti. 'Skiplagging' adı verilen hilede bilet fiyatı ucuza getirilse de kara listeye alınabiliyor, hatta ve hatta firma tarafından banlanabiliyorsunuz.

Bir uçuş görevlisi bilet alırken bazı kullanıcıların yaptığı bir hileden bahsetti. 'Skiplagging' adı verilen hilede bilet fiyatı ucuza getirilse de kara listeye alınabiliyor, hatta ve hatta firma tarafından banlanabiliyorsunuz.

Videoda, uçuş görevlisi, bir arkadaşının 'skiplag' yapmaya çalıştığı iddiasıyla havayolları firmasından nasıl banlandığına dair uyarı niteliğindeki hikayeyi paylaştı.

Videoda, uçuş görevlisi, bir arkadaşının 'skiplag' yapmaya çalıştığı iddiasıyla havayolları firmasından nasıl banlandığına dair uyarı niteliğindeki hikayeyi paylaştı.

"Örneğin, New York'a uçak bileti almanıza olanak tanıyan bazı siteler var. Diyelim ki Washington'da bir aktarma yapıyorsunuz ve Washington'a aktarma yapıp ardından New York'a gitmek daha ucuz."

"Örneğin, New York'a uçak bileti almanıza olanak tanıyan bazı siteler var. Diyelim ki Washington'da bir aktarma yapıyorsunuz ve Washington'a aktarma yapıp ardından New York'a gitmek daha ucuz."

"Ama asıl varış noktanızın Washington olduğunu varsayalım. Eğer New York'a giden uçağa binmediğinizi fark ederlerse, havayolundan banlanırsınız. Bu gerçekten ciddi bir durum çünkü sizi kara listeye alıyorlar."

"Ama asıl varış noktanızın Washington olduğunu varsayalım. Eğer New York'a giden uçağa binmediğinizi fark ederlerse, havayolundan banlanırsınız. Bu gerçekten ciddi bir durum çünkü sizi kara listeye alıyorlar."

Temmuz 2023'te, bir havayolu şirketi 17 yaşındaki bir genci New York yerine Kuzey Karolina'da inmeyi planladığı için üç yıl banladı. Babası, 150 dolarlık bir 'skiplagging' bileti kullandığını söyledi.

Temmuz 2023'te, bir havayolu şirketi 17 yaşındaki bir genci New York yerine Kuzey Karolina'da inmeyi planladığı için üç yıl banladı. Babası, 150 dolarlık bir 'skiplagging' bileti kullandığını söyledi.

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