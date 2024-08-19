Uçuş Görevlisi Yolcuların Sık Yaptığı Bilet Hilesi Konusunda Uyardı: 'Kara Listeye Alınabilirsiniz'

Bir uçuş görevlisi, bilet alırken kullanılan bir hileyi açıkladı. Bu hile 'skiplagging' olarak biliniyor ve bilet fiyatlarını düşürmek için kullanılıyor. Ancak, bu yöntemi kullanırsanız kara listeye alınma ihtimaliniz var!

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