Uçuş Görevlisi Yolcuların Sık Yaptığı Bilet Hilesi Konusunda Uyardı: 'Kara Listeye Alınabilirsiniz'
Uçuş Görevlisi Yolcuların Sık Yaptığı Bilet Hilesi Konusunda Uyardı: 'Kara Listeye Alınabilirsiniz'
Kaynak: https://www.newsweek.com/flight-atten...
Bir uçuş görevlisi, bilet alırken kullanılan bir hileyi açıkladı. Bu hile 'skiplagging' olarak biliniyor ve bilet fiyatlarını düşürmek için kullanılıyor. Ancak, bu yöntemi kullanırsanız kara listeye alınma ihtimaliniz var!
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Bir uçuş görevlisi bilet alırken bazı kullanıcıların yaptığı bir hileden bahsetti. 'Skiplagging' adı verilen hilede bilet fiyatı ucuza getirilse de kara listeye alınabiliyor, hatta ve hatta firma tarafından banlanabiliyorsunuz.
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