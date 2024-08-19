Çirkin Bulduğu Erkeği Nasıl Reddedeceğini Bilemeyen Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

Zaman zaman karşı tarafa tam anlamıyla çekim hissedemeyebiliriz. Her ne kadar iletişim kuvvetli olsa da çekim olmadığı sürece arkadaştan öteye geçemeyiz. Bir kullanıcı, çirkin bulduğu erkeği nasıl reddedeceğini sordu. Bu soruya ise diğer kullanıcılardan cevap gecikmedi.