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Çirkin Bulduğu Erkeği Nasıl Reddedeceğini Bilemeyen Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

Çirkin Bulduğu Erkeği Nasıl Reddedeceğini Bilemeyen Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 22:04

Zaman zaman karşı tarafa tam anlamıyla çekim hissedemeyebiliriz. Her ne kadar iletişim kuvvetli olsa da çekim olmadığı sürece arkadaştan öteye geçemeyiz. Bir kullanıcı, çirkin bulduğu erkeği nasıl reddedeceğini sordu. Bu soruya ise diğer kullanıcılardan cevap gecikmedi.

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Birinin yüzünü görmeden ya da daha ilk buluşmaya çıkmadan sabahlara kadar konuştuğunuz oldu mu? Bilirsiniz, bazen sohbet akar gider...

Birinin yüzünü görmeden ya da daha ilk buluşmaya çıkmadan sabahlara kadar konuştuğunuz oldu mu? Bilirsiniz, bazen sohbet akar gider...

Fakat o güzel sohbet yerini uyumsuzluğa bırakabilir. Bir kullanıcı, yüzünü beğenmediği birini kırmadan nasıl reddedeceğini sordu.

Fakat o güzel sohbet yerini uyumsuzluğa bırakabilir. Bir kullanıcı, yüzünü beğenmediği birini kırmadan nasıl reddedeceğini sordu.
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Diğer kullanıcılar da bu ilginç duruma birbirinden fakrlı yorumlar yaptı.

Diğer kullanıcılar da bu ilginç duruma birbirinden fakrlı yorumlar yaptı.
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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