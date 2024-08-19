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312 Kilometre Hız Yaparak Yeni Bir Rekora İmza Atan 5 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu Dünya Gündeminde

312 Kilometre Hız Yaparak Yeni Bir Rekora İmza Atan 5 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu Dünya Gündeminde

Kenan Sofuoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 19:44

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 312 kilometre hız yaparak yeni bir rekora imza attı. 'Dünyanın en hızlı çocuğu' olarak gündeme gelen Zayn, dünya gündeminde de adından söz ettirdi.

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Kenan Sofuoğlu'nın 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı.

Kenan Sofuoğlu'nın 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı.

Saatte 312 km hıza ulaşan Zayn, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede konuşulmaya başladı.

Saatte 312 km hıza ulaşan Zayn, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede konuşulmaya başladı.

Birçok yabancı Twitter (X) hesabı, Zayn'i 'Dünyanın en hızlı çocuğu' olarak paylaştı.

Zayn'e 'Project Verstappen' diyen bile var. Bu kavramı size kısaca açıklarsak Project Verstappen, Max Verstappen'in genç yaşta başlayan ve hızlıca ilerleyen yarış kariyerini planlayan stratejiyi ifade ediyor.

Zayn'e 'Project Verstappen' diyen bile var. Bu kavramı size kısaca açıklarsak Project Verstappen, Max Verstappen'in genç yaşta başlayan ve hızlıca ilerleyen yarış kariyerini planlayan stratejiyi ifade ediyor.
twitter.com

Bunların yanı sıra 'neden çocuğun hayatının riske atıldığını' soranlar da vardı.

Bunların yanı sıra 'neden çocuğun hayatının riske atıldığını' soranlar da vardı.
twitter.com
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"Bu, babaların yaptığı bir şeydir: çocuklarına kendi becerilerini öğretirler. Bu temel bir iyi ebeveynlik örneğidir. Çocuk, ona iyi bir yaşam sağlayacak, zenginlik, sevgi ve arkadaşlar kazandıracak iş eğitimini alıyor. Baba her an yanındadır ve her aşamayı gözlemliyor. Belki biraz sıra dışı görünebilir, ama tamamen kontrol altındadır. Çocuklar yüksek standartlarla eğitildiklerinde birçok harika şey öğrenebilirler."

"Bu, babaların yaptığı bir şeydir: çocuklarına kendi becerilerini öğretirler. Bu temel bir iyi ebeveynlik örneğidir. Çocuk, ona iyi bir yaşam sağlayacak, zenginlik, sevgi ve arkadaşlar kazandıracak iş eğitimini alıyor. Baba her an yanındadır ve her aşamayı gözlemliyor. Belki biraz sıra dışı görünebilir, ama tamamen kontrol altındadır. Çocuklar yüksek standartlarla eğitildiklerinde birçok harika şey öğrenebilirler."
twitter.com

"Hayır. Hayır. Hayır. Annesi olsaydım böyle bir şey yaptırmazdım. Kesinlikle hayır!"

"Hayır. Hayır. Hayır. Annesi olsaydım böyle bir şey yaptırmazdım. Kesinlikle hayır!"
twitter.com

"Yarışmaya 5 yaşında erkenden başlamış..."

"Yarışmaya 5 yaşında erkenden başlamış..."
twitter.com

"Şöhrete sahip olmak için 5 yaşında bir çocuğun hayatını riske mi atıyorsun?"

"Şöhrete sahip olmak için 5 yaşında bir çocuğun hayatını riske mi atıyorsun?"
twitter.com

"Çok sorumsuzca. Bir çocuk buna bilinçli onay veremez."

"Çok sorumsuzca. Bir çocuk buna bilinçli onay veremez."
twitter.com
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"Çocuğunuzun tehlikeli aktivitelere katılmasına izin vermenin sınırı nerede çizilir? Profesyonel bir asker olsaydınız, çocuğunuzu savaşa götürmezdiniz. Peki, sınır tam olarak nerede? Neyse."

"Çocuğunuzun tehlikeli aktivitelere katılmasına izin vermenin sınırı nerede çizilir? Profesyonel bir asker olsaydınız, çocuğunuzu savaşa götürmezdiniz. Peki, sınır tam olarak nerede? Neyse."
twitter.com

"5 yaşında bir çocuğun 312 km/s (193 mil/s) hızla araç kullanması beni geriyor. Umarım her şey yolunda gider."

"5 yaşında bir çocuğun 312 km/s (193 mil/s) hızla araç kullanması beni geriyor. Umarım her şey yolunda gider."
twitter.com

"İnsanların neden aynı fikirde olmadıklarından emin değilim, bence bu oldukça havalı. Tehlikeli, ancak doğru miktarda eğitim ve denetimle her şey mümkün."

"İnsanların neden aynı fikirde olmadıklarından emin değilim, bence bu oldukça havalı. Tehlikeli, ancak doğru miktarda eğitim ve denetimle her şey mümkün."
twitter.com

"Daha bebek bezi takılıyken dünya rekoru kırdı."

"Daha bebek bezi takılıyken dünya rekoru kırdı."
twitter.com

"Çok etkileyici... ama 5 yaşında bir çocuğun bunu yapmasına izin verilmemeli."

"Çok etkileyici... ama 5 yaşında bir çocuğun bunu yapmasına izin verilmemeli."
twitter.com
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"Nasıl yani? Çok yanlış."

"Nasıl yani? Çok yanlış."
twitter.com

"Oldukça sorumsuzca. Buna karar verecek yaşta değil."

"Oldukça sorumsuzca. Buna karar verecek yaşta değil."
twitter.com

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