312 Kilometre Hız Yaparak Yeni Bir Rekora İmza Atan 5 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu Dünya Gündeminde

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 312 kilometre hız yaparak yeni bir rekora imza attı. 'Dünyanın en hızlı çocuğu' olarak gündeme gelen Zayn, dünya gündeminde de adından söz ettirdi.

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